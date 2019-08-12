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空姐喝醉行為脫序、昏睡座位 乘客嚇壞幫繫安全帶

2019-08-12 10:50聯合新聞網 綜合報導

美國威斯康辛航空有空姐喝醉上機，在機上昏睡25分鐘，有乘客還幫忙她繫安全帶。圖擷...
美國威斯康辛航空有空姐喝醉上機，在機上昏睡25分鐘，有乘客還幫忙她繫安全帶。圖擷自New York Post
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美國威斯康辛航空（Air Wisconsin）近日傳出有空姐喝醉上機工作，並在機上做出許多失態行為，甚至沒有接聽乘客服務電話，之後便在機上座位昏睡，甚至有乘客為這位空姐繫上安全帶，而空姐也因為誇張行徑，下機後被警方以危害公共安全的罪名逮捕，並遭航空公司開除。

根據美國《福斯新聞》報導，這位美國空姐名叫瑪琪（Julianne March），在2日從美國芝加哥（Chicago）飛往印地安納州南灣（Chicago）的聯合航空旗下聯合快運（United Express）班機上服務，在飛機上瑪琪不旦跌跌撞撞、走路不穩，在宣讀飛機安全事項時也口齒不清，甚至在自己座位上昏睡25分鐘。

瑪琪昏睡的過程中，多次有乘客撥打服務電話未遭接聽，連機長多次與她聯繫，她也沒有清醒，有一位乘客甚至親自為她繫上安全帶。對此，許多乘客事後表示他們相當害怕，且擔心她身體是否出現狀況，便在降落後通報了其他機組人員。

而瑪琪事後也向警方承認，自己工作前喝了2杯伏特加，檢驗報告也證實她體內的酒精濃度超出空服員規定，因此警方以「公共場合醉酒」、「危害乘客生命安全」的罪名將她逮捕，並將在29日開庭審理，瑪琪可能將面臨6個月的監禁，而航空公司也表示他們已將瑪琪開除，並會配合警方調查。

空姐空服員福斯

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