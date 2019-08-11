一句話讓乖孫帶89歲奶奶去旅行！4年走過29個國家公園

2019-08-11 09:42 香港01 記者卡洛兒／報導



「我從來未見過海洋，未見過高山。」祖母的一句話，燃起瑞安（Brad Ryan）帶住阿嫲去旅行的決心。圖擷自 @grandmajoysroadtrip 分享 facebook 「我從來未見過海洋，未見過高山。」祖母的一句話，燃起瑞安（Brad Ryan）帶住阿嫲去旅行的決心。美國一名男子瑞安跟祖母感情要好，大學初次旅遊回來後，興奮地把所見所聞跟祖母分享，這才知對方原來從未出國，乖孫遂決定帶她出走。由2015年起，瑞安就帶着其85歲的祖母，走遍全美國家公園，並將旅行期間的照片放在Instagram分享。

瑞安自小跟祖母Joy住在一個小鎮，從未出門旅行，直至考上大學獸醫系，有機會到美國東部一個國家公園遠足，大開眼戒，不過跟祖母分享時，對方卻帶點遺憾地表示「很後悔這輩子沒來得及出去走走，沒有看到更美的世界，也未曾上山下海，只能在電視上看過那些美景」。這段說話深深觸動瑞安，因而決定將來必定會帶阿嫲出走看世界。

後來瑞安擔任國家動物園的獸醫一職，2015年開始，他帶着85歲的奶奶走遍全美各大國家公園，在旅途中這一老—少的組合不時都引起遊人注意，不少人聽過他們的故事都深受感動，給他們打氣鼓勵。

經過3年半時光，兩人已到過29個國家公園，幾乎完成了一半，他們亦指希望能完成所有行程。雖然Joy已經89歲，但仍是瑞安最佳旅伴，「奶奶每朝起床都會說『感恩仍能活着』，這教導我要如何活下去」，他又指跟祖母一起要慢活起來，跟自己去旅行不一樣，但看到的卻是更豐富。 瑞安指跟祖母旅行要慢起來，但看到的卻是更豐富。圖擷自 @grandmajoysroadtrip 分享 facebook

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