燕子爸媽築巢失敗！暖心店家「泡麵碗建新居」：明年可以再回來

2019-08-09 17:52 香港01 記者向樂高／報導



華人文化當中，燕子是吉祥鳥。聯合報系資料照片／記者黃煌權攝影 分享 facebook

天花板上竟有個泡麵碗？日本鹿兒島縣姶良市蒲生町一間家具店的停車場天花板，貼上了一個泡麵碗，幾隻燕子在碗的外圍站着，原來這個泡麵碗是燕子一家七口的巢。

這間家具店位於日本鹿兒島縣姶良市蒲生町，55歲老闆說，6月下旬一對燕子夫妻開始在停車場天花板附近築巢，牠們辛苦運來的土卻不斷掉下來，女兒就想到用泡麵碗代替燕巢。

沒想到燕子很快就接受泡麵碗，順利在上面築巢，過一段時間後，老闆觀察到5隻雛鳥已經孵化，便拿起手機拍下溫馨的一幕，雛鳥站在泡麵碗邊緣，歡迎爸媽歸來。

現在雛鳥已成長，相信很快離巢，老闆也說「希望牠們能健康地長大，明年再回來」。

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文章授權轉載自《香港01》