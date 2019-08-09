燕子爸媽築巢失敗！暖心店家「泡麵碗建新居」：明年可以再回來
天花板上竟有個泡麵碗？日本鹿兒島縣姶良市蒲生町一間家具店的停車場天花板，貼上了一個泡麵碗，幾隻燕子在碗的外圍站着，原來這個泡麵碗是燕子一家七口的巢。
這間家具店位於日本鹿兒島縣姶良市蒲生町，55歲老闆說，6月下旬一對燕子夫妻開始在停車場天花板附近築巢，牠們辛苦運來的土卻不斷掉下來，女兒就想到用泡麵碗代替燕巢。
沒想到燕子很快就接受泡麵碗，順利在上面築巢，過一段時間後，老闆觀察到5隻雛鳥已經孵化，便拿起手機拍下溫馨的一幕，雛鳥站在泡麵碗邊緣，歡迎爸媽歸來。
【燕子育兒築巢頻失敗 雛鳥在「咚兵衛」裡成長茁壯】— 朝日新聞中文網（繁） (@asahi_fanti) August 7, 2019
位於鹿兒島縣姶良市蒲生町的家具店停車場，目前正有燕子的雛鳥在裡頭成長茁壯。而牠們的燕巢竟是杯麵的容器。
全文：https://t.co/TGaZtCmFBz#鹿兒島縣 #雛鳥 #燕子 #巢 pic.twitter.com/97irXP7k0M
現在雛鳥已成長，相信很快離巢，老闆也說「希望牠們能健康地長大，明年再回來」。
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文章授權轉載自《香港01》
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