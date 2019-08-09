影／遠距離戀愛2年論及婚嫁 印尼男飛來台灣見到她嚇到悔婚

2019-08-09 18:16 聯合新聞網 綜合報導



一名在韓國工作的印尼男子尤瑟夫（右），在網路認識了一名在台灣打工的印尼女子印坦（中），沒想到見到面後才發現竟然和照片不是同一人，反而是年紀有點大的女子（左），讓他嚇到直接悔婚。 圖擷自 Youtube 分享 facebook 現代人靠著科技發達，網路戀愛、遠距離戀愛已不是問題，一名在南韓打工的印尼男子尤瑟夫（Yusuf），在網路上認識了一位在台灣工作，同樣也是來自印尼的女子印坦（Intan），雙方以訂婚為前提談了2年的遠距離戀愛，卻從未見過面。沒想到當尤瑟夫遠赴重洋飛來台灣，看到女友真面目後，竟然嚇到解除婚約。

綜合外媒報導，尤瑟夫2年前與印坦在臉書上結識，他從照片裡看到對方五官精緻，長相清秀亮眼，立刻深深被吸引住，還大膽地向印坦示愛。對於尤瑟夫的告白，印坦提出要以訂婚為前提來交往，尤瑟夫豪不猶豫的答應，兩人也展開2年的遠距離戀愛。

奇怪的是，交往期間兩人從沒見過面，僅靠著文字訊息來聯繫，尤瑟夫多次要求打開視訊來看看真面目，但都被印坦拒絕。後來好不容易女方答應開視訊，不過卻蒙著面紗來面對尤瑟夫，而尤瑟夫因為被愛沖昏頭，也不以為意，女方甚至還常常向尤瑟夫要錢。等到兩人要論及婚嫁了，尤瑟夫千里迢迢飛到台灣來，想要見上印坦一面，卻怎麼也沒想到朝朝暮暮思念的女友，竟然和照片裡的人不是同一人。

當尤瑟夫見到穿著婚紗的印坦時簡直不敢置信，因為眼前這位和他交往2年的女友看起來的實際年齡，比照片裡的女子還要大，彷彿已經可以當他媽了，尤瑟夫嚇得當場解除婚約，還向印坦索討交往期間所給的費用，據了解尤瑟夫已經回到韓國。據悉，照片裡的女子也是印尼人，現在的職業是化妝師，也已經結婚生子，她表示照片是她大學時候拍的，並不知道為何會被人盜用。