親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日本超窮肥醜男竟擁超正女友 狂曬恩愛激怒網友

2019-08-09 16:14香港01 記者抹茶仔／報導

日版勵志哥與他女友。圖擷自@DT43922294
日版勵志哥與他女友。圖擷自@DT43922294
分享
所謂的「勵志哥」，是泛指一些其貌不揚，但卻擁有女神般女友的男人，是能令所有男生都重燃人生希望的存在。

近期日本出現一名Boss級的勵志哥，在肥窮醜毒的情況下，仍有一位超正的女友。

日版勵志哥

這位勵志哥叫作ぱるぱる（Paru Paru），今年24歲，是一名人氣平平的Twitcasting直播主。除了肥窮醜毒之外，他還沒有任何正職或兼職工作。

不過，他有一位交往了7個月的超靚女友，而且還經常於Twitter晒恩愛，令一眾網民超級羨慕。

無上進心兼軟飯王？

通常看到這些極端例子時，正常人都會心想：「可能他是富二代或有上進心吧...」

但事實卻並不是如此，在他開始交往後，就於Twitter上不停強調自己沒工作、超窮、廢青等等，還多次要女朋友請客接濟、買衣服給他，因此亦多了不少Haters。

突然分手？

近日，Paru Paru突然於Twitter公布他與女友分手的消息，原因是女友出軌。

有網民還特意重溫他晒恩愛的舊文，製作4格漫畫以表達現實的殘酷；亦有不少網民熱烈狂賀。

不過，女友其後在自己Twitter澄清Paru Paru的無理指控，表示自己並沒有出軌，只是他胡亂翻舊帳。

再度復合

其後Paru Paru很快又宣布與女友復合，更揚言要成為一個好男人。不過，他似乎仍沒有動力去認真工作，還發文疑似嘲笑打工仔，令不少網民超火大，有留言更表示「下次女友真的出軌的話，你就別再抱怨了。」

極度懷疑他上輩子是不是拯救了地球... 為甚麼這樣也能有超美的女朋友，還願意再三與他復合。

各位單身男生，有沒有覺得這世界真的超級不公平呢？

圖擷自@DT43922294
圖擷自@DT43922294
分享

圖擷自@DT43922294
圖擷自@DT43922294
分享

延伸閱讀：

【勵志】從小被嘲醜樣欺凌　日本少女靠兩招由醜小鴨變天鵝

【必看】日本超靚諧星網上大曬裸露照　網民極震驚：身材超厲害！

文章授權轉載自《香港01》

打工直播主富二代
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

偷天換日 感應式鑰匙新車有些只要10秒就能竊走

2019-08-09 13:29

影／「那是啥？」天邊一道白色雲狀物 美居民熱議

2019-08-09 11:16

英國母藉生病之由騙錢整容 鼓勵14歲女兒隆胸成名

2019-08-08 22:22

比正妹還吃香 印度網紅是會唱歌母驢

2019-08-08 22:18

閃電擊中化糞池 家中馬桶瞬間被炸碎

2019-08-08 17:29

鯊魚真的嗜血？網紅Youtuber竟然海中滴血實驗

2019-08-08 14:55

日本鐵路站設特別版皮卡丘閘門 刷卡聲變「PIKACHU」超治癒

2019-08-08 14:08

搭一趟飛機造成多少暖化？飛行之恥網站幫你算

2019-08-08 13:50

「日本最省女孩」日花不到60元伙食費 34歲買3間房退休！

2019-08-08 13:42

車子大翻轉七圈撞上路樹 她腹部遭安全帶切開

2019-08-08 11:39

日男為心儀學長存錢變性 成模特兒被求婚卻有悲傷結局

2019-08-08 10:35

勵志！日本少女從小被欺凌嘲醜 靠兩招醜小鴨變天鵝

2019-08-07 20:50

母失手嚴重燙傷兒子未送醫 9天後竟棄兒屍在垃圾箱

2019-08-07 18:08

男潛水不慎被鯊魚咬傷 恐怖畫面被網友瘋傳

2019-08-07 16:31

日本東京全家便利店遭鼠輩「光顧」 店方道歉並關店消毒

2019-08-07 14:10

電梯「夾繩」緊勒男童喉嚨 小姐姐機智行動成功救援

2019-08-07 11:55

女大生被這種蟲咬一口 四年來每天癲癇發作

2019-08-07 11:38

秘魯女緊夾男熱情忘我擁吻 下一秒翻下天橋慘死

2019-08-07 10:49

電影中的電話號碼真有人用！可憐男日接百通電話找AV女星

2019-08-07 09:48

25歲空姐染登革熱 僅3日器官突發性衰竭喪命

2019-08-06 22:02

AV女優驚傳買兇殺夫 結果殺手竟是名臥底警察

2019-08-06 21:59

18歲少女殘忍棄嬰 清潔劑灌嘴又當垃圾從高樓往下扔

2019-08-06 20:30
看更多

熱門文章

這也太誇張了！超有錢產油大國 半數人買不起房

2019-08-09 10:00

敦南科技被美商Diodes併購 成交價碼4.28億美元

2019-08-09 07:15

美駐港外交官見黃之鋒後資料遭披露 美批陸：流氓政權

2019-08-09 07:16

影／「那是啥？」天邊一道白色雲狀物 美居民熱議

2019-08-09 11:16

採購黃豆…好心沒好報

2019-08-08 23:23

閃電擊中化糞池 家中馬桶瞬間被炸碎

2019-08-08 17:29

影／美重批中國「流氓政權」 聽聽官員當時怎麼說

2019-08-09 12:57

群龍無首！美國家情報副總監辭職 生效日和總監同日

2019-08-09 08:01

美國暫不發向華為銷售的許可 反制中國停買農產品

2019-08-09 06:21

眾星聲援 殺嫖客判無期美國女子獲釋

2019-08-08 17:40

吉爾吉斯第二度攻堅 突破支持者防線逮捕涉貪前總統

2019-08-08 22:23

「大賣空」艾斯曼看香港局勢：可能成為全球經濟黑天鵝

2019-08-09 14:08

偷天換日 感應式鑰匙新車有些只要10秒就能竊走

2019-08-09 13:29

美頒臨時禁令 封殺華為

2019-08-09 01:31

英國母藉生病之由騙錢整容 鼓勵14歲女兒隆胸成名

2019-08-08 22:22

吉爾吉斯抓前總統 軍警卻打輸民眾…被殺遭俘

2019-08-09 00:21

比正妹還吃香 印度網紅是會唱歌母驢

2019-08-08 22:18

男為採集蝙蝠糞便 掉入30公尺深岩縫卡4天幸運獲救

2019-08-08 17:38

川普批陸：不公平貿易扼殺美國

2019-08-08 23:47

Visa市值超越全球銀行

2019-08-09 01:31

手機藏尿布包裝內 韓國男痛毆妻子3小時影片曝光後

2019-08-09 15:29

道瓊漲371點 標普500指數創2月最大漲幅

2019-08-09 07:48

「這裡變地獄！」鎮壓喀什米爾 印度抓500人

2019-08-09 00:19

日韓釋善意 貿易戰緩解

2019-08-09 01:47

超微新晶片 贏得Google訂單

2019-08-09 01:47

Uber上季虧損和營收成長都創最差紀錄 盤後股價挫跌

2019-08-09 08:17

臉書願出9500萬元 取得新聞媒體的內容授權

2019-08-09 09:17

公債殖利率反彈+陸出口優於預期 美股道瓊盤初漲100點

2019-08-08 22:03

反制美國 再打稀土牌

2019-08-08 23:23

貿戰降溫？日鬆綁輸韓限令 韓暫緩把日除名

2019-08-09 00:06

日本超窮肥醜男竟擁超正女友 狂曬恩愛激怒網友

2019-08-09 16:14

數千萬元古柯鹼沖上岸 紐西蘭警方將派員巡查

2019-08-08 21:22

美國小飛機墜民宅後院 機上一家3口罹難

2019-08-09 08:59

Uber Eats執行長：配送擴大至超商和便利店 從歐美開始

2019-08-09 12:05

油價反彈 專家仍看空後市

2019-08-09 01:29

路透：中國花錢在台買業配 至少涉及五家媒體集團

2019-08-09 16:55

美國禁令採購華為 中國外交部：支持企業維權

2019-08-08 21:33

愛迪達上季獲利不如預期 這兩項因素拖累

2019-08-08 22:17

巴基斯坦反對派領袖 前總理謝里夫女兒涉洗錢被捕

2019-08-08 23:00

吉爾吉斯逮捕前總統清算…政局亂上加亂

2019-08-09 00:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top