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英國母藉生病之由騙錢整容 鼓勵14歲女兒隆胸成名

2019-08-08 22:22香港01 記者向樂高／報導

貝盧奇指女兒Tanisha並非讀書的材料。圖取自／Carla Bellucci ...
貝盧奇指女兒Tanisha並非讀書的材料。圖取自／Carla Bellucci ig
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愛美是人的天性，但英國一名母親竟以抑鬱症為名騙取治療費來整形，還叫年僅14歲的女兒去整形，更稱女兒不是讀書材料，需要依靠外表生活，更指「外表醜陋將無容身之地」，不少人直斥該母親十分無恥。

英國37歲的母親·貝盧奇（Carla Bellucci）是一名模特兒，早前她以患有抑鬱症為名，向NHS（英國國家醫療服務體系）取得7000英鎊，但她卻用這筆錢用來做隆鼻手術。事件曝光後，貝盧奇飽受批評和壓力而退出工作。

不過，她近日接受雜誌訪問時又再惹來爭議，她指女兒Tanisha並非讀書的材料，所以不同另外2個兒子，不太關心她的教育。貝盧奇又直言，「Tanisha所需要的，就是靠自己的外表，讓生活更趨於完美。外表醜陋之人是無容身之地的。」

為了令Tanisha有美麗的外表，貝盧奇已花錢讓Tanisha駁髮、紋眉和做指甲護理，貝盧奇指預計在女兒年滿16歲時，全力支持她去整形，包括隆胸和肉毒桿菌注射，她又認為女兒的臀部過於平坦，希望她可以作屁股的整容手術。不過，其實這手術其實風險相當高，每3000人就有一個死亡。貝盧奇指「她很好看，但手術會讓她更漂亮。」

Tanisha仍堅信媽媽所做的每件事、每個決定都是對的，甚至坦言想和媽媽一樣，參加英國約會真人秀節目《愛之島》後成名。「我知道我想要什麼，我會找出最適合的方法得到它」，手術的風險對她而言不構成威脅，Tanisha認為媽媽都能做到，她一定也可以。

英國37歲母親·貝盧奇早前以患有抑鬱症為名，向NHS取得7000英鎊，但她卻用這...
英國37歲母親·貝盧奇早前以患有抑鬱症為名，向NHS取得7000英鎊，但她卻用這筆錢用來做隆鼻手術。圖取自／Carla Bellucci ig
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文章授權轉載自《香港01》

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