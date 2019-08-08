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花蓮遊覽車撞分隔島再撞路燈 9名新加坡遊客輕傷

閃電擊中化糞池 家中馬桶瞬間被炸碎

2019-08-08 17:29聯合新聞網 綜合報導

日前美國佛州一戶住家，因化糞池被閃電擊中，導致家中馬桶整個被炸碎。圖擷自紐約郵報
日前美國佛州一戶住家，因化糞池被閃電擊中，導致家中馬桶整個被炸碎。圖擷自紐約郵報
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美國佛州日前發生一起離奇的馬桶爆炸案。位於佛州夏洛特縣（Charlotte County）的一戶住家的化糞池，因遭到閃電擊中，導致化糞池中的甲烷和閃電產生化學作用，不但整間房屋都在晃動，就連廁所內的馬桶都整個爆開。

根據《紐約郵報》報導，屋主沃德（Marylou Ward）表示，當天屋外正在打雷閃電時，她和丈夫突然聽到廁所傳來巨大爆炸聲，她驚魂未定的說「這是我聽過最響亮的聲音」，當時沃德的丈夫和他們的3隻小狗都嚇傻了，隨後到廁所察看時，赫然發現馬桶被炸成碎片，而且碎片還被炸的到處都是。由於最一開始聞到濃濃的煙味，因此他們原本還以為是家裡著火了，結果往屋外一看，才發現竟然是因為閃電擊中化糞池，導致它冒出火花。

專家指出，爆炸發生的原因可能是因為閃電擊中化糞池，使閃電點燃化糞池中的甲烷，通過汙水管推動其膨脹的威力，才導致馬桶被炸碎。雖然這場爆炸，使屋主損失了5萬多美金（約台幣157萬），不過所幸爆炸當時沒有任何人在廁所，否則後果不堪設想。然而除了廁所馬桶被炸碎外，連主臥室的玻璃也因為強大的爆炸威力被震碎，這也讓沃德嚇的直呼「以後暴風驟雨的時候，我不會再去洗手間了」。

爆炸馬桶
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