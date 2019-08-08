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日本鐵路站設特別版皮卡丘閘門 刷卡聲變「PIKACHU」超治癒

2019-08-08 14:08香港01 記者卡洛兒／報導

3號閘門刷卡聲被改為「PIKACHU」、「PIKA」等聲音。圖擷自mm21rai...
3號閘門刷卡聲被改為「PIKACHU」、「PIKA」等聲音。圖擷自mm21railway 推特
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「嘟—嘟—」地鐵閘門刷卡聲一向死板，日本橫濱市一個鐵路站最近就有新搞作，乘客刷卡入閘聲音改為皮卡丘可愛叫聲「PIKACHU」，特別醒神，令網民大呼「好可愛呀！」。

日本橫濱市港未來地區由8月6日至12日期間，舉辦一個皮卡丘活動「ピカチュウ大量発生チュウ！ 2019」，到處都看到皮卡丘的足迹，連港未來線鐵路的港未來站都改頭換面，將3部閘口機刷卡聲改裝為「PIKACHU」、「PIKA」等聲音，只要有人拍卡通過驗票閘門時，「皮卡丘」就會大叫一聲，非常治癒。

不少人都大讚這個新搞作，「真可愛！」、「瞬間令人冷靜下來呢」，亦有網民打算特意前來港未來站「朝聖」。但有人則擔心，在繁忙時間太多人通過閘機，皮卡丘的叫聲不斷，「遲早會受不住了吧」。

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文章授權轉載自《香港01》

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