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非法移工大捕抓！美國ICE一日逮680人的「黑工逃亡」

搭一趟飛機造成多少暖化？飛行之恥網站幫你算

2019-08-08 13:50中央社 紐約7日綜合外電報導

準備好搭頭等艙，從美國紐約飛往中國北京了嗎？這一趟會讓北極融掉15.6平方公尺的冰，謝謝。

想知道飛行對環境傷害的具體數據，只要上新網站Shameplane.com查一查，立刻就能知道。

Shameplane.com網站宗旨是計算一名遊客飛行會造成多少北極海冰溶化，網站3月間開站以來，已有120國網友造訪。

共同創辦人穆勒（Victor Muller）表示，Shameplane.com創立宗旨來自瑞典的「飛行之恥」（flygskam）概念，也就是揭露單單一個人的飛航旅行，就會對環境造成多少傷害。

但穆勒表示，這網站其實是為了他自己所創，想藉此化解自己對「飛行之恥」的不安，從沒料到會大受歡迎。

目前Shameplane.com造訪人次已高達3萬，訪客來自各地，從吉爾吉斯、南蘇丹，到位於加勒比海的法國海外省分馬丁尼閣島（Martinique）都有。

現年35歲、家住瑞典首都斯德哥爾摩的穆勒告訴湯森路透基金會：「這只是為了我自己。」

他還說，雖然網站名為「飛行之恥」，但「這網站從不是為了讓任何人丟臉而設置」。

事實上，這網站也不僅限於飛航旅行而已。

根據Shameplane.com，像是不吃肉、少開車等有環保意識的行為達一年時間，減少碳排量相當於這趟紐約到北京行程製造量的1/5。

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