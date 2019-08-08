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非法移工大捕抓！美國ICE一日逮680人的「黑工逃亡」

「日本最省女孩」日花不到60元伙食費 34歲買3間房退休！

2019-08-08 13:42聯合新聞網 綜合報導

日本電視台節目《幸せ！ボンビーガール》採訪當時33歲的咲，她計畫要在34歲買第三...
日本電視台節目《幸せ！ボンビーガール》採訪當時33歲的咲，她計畫要在34歲買第三棟房子。圖／取自matomedane.jp
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一天的伙食費要花多少錢？日本一名女子16年來每天省吃儉用，每天餐費只花不到200日元（約新台幣60元），為的就是在34歲以前買三棟房子，沒想到在沒靠爸媽幫忙的情況下真的達成目標，靠自己買了3棟房子就此退休！

日本電視台節目《幸せ！ボンビーガール》（幸福！貧窮女孩）採訪許多生活在社會底層的女子，日前該節目介紹一名被封為「日本最省女孩」的田母神咲（以下稱咲），她19歲就立下志願，希望能在34歲前買下三棟房子退休，咲從事會計工作，每天伙食費控制在200日元（約新台幣60元）以下，節儉的她在27歲時貸款買下第一棟房子。

咲在節目中透露自己省錢的方法，透過購買各種特價食材，自己煮食，每餐伙食費約在50日元（新台幣15元左右），像是晚餐只吃9元份量的烏龍麵，還有穿別人不要的衣服，從不買新衣服，家具也全是回收來的，歷經9年在27歲時買下第一棟房，花費約1000萬日元（約300萬元台幣），隔2年29歲再度貸款買下第二棟房約1800萬日幣（約537萬元台幣），即使買了房依然過著節儉的生活，34歲終於完成一直以來的目標，買下市價約2700萬日幣（約806萬元台幣）的第三棟房，如願以償地退休，以一個月房租30多萬元日幣（約9萬元台幣）養活自己。

咲買的三棟房子。圖／取自matomedane.jp
咲買的三棟房子。圖／取自matomedane.jp
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節目介紹咲買房還有一個感人的原因，她曾收養一隻流浪貓，陪伴她走過情傷等各種人生階段，因此夢想開設一間貓咪咖啡廳，她將其中一間房裝潢成貓咪咖啡廳「Cafeゆうなぎ」，並已於今年5月順利開幕，希望能幫助更多流浪貓，盼能讓更多浪貓獲救。

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