「日本最省女孩」日花不到60元伙食費 34歲買3間房退休！
一天的伙食費要花多少錢？日本一名女子16年來每天省吃儉用，每天餐費只花不到200日元（約新台幣60元），為的就是在34歲以前買三棟房子，沒想到在沒靠爸媽幫忙的情況下真的達成目標，靠自己買了3棟房子就此退休！
日本電視台節目《幸せ！ボンビーガール》（幸福！貧窮女孩）採訪許多生活在社會底層的女子，日前該節目介紹一名被封為「日本最省女孩」的田母神咲（以下稱咲），她19歲就立下志願，希望能在34歲前買下三棟房子退休，咲從事會計工作，每天伙食費控制在200日元（約新台幣60元）以下，節儉的她在27歲時貸款買下第一棟房子。
咲在節目中透露自己省錢的方法，透過購買各種特價食材，自己煮食，每餐伙食費約在50日元（新台幣15元左右），像是晚餐只吃9元份量的烏龍麵，還有穿別人不要的衣服，從不買新衣服，家具也全是回收來的，歷經9年在27歲時買下第一棟房，花費約1000萬日元（約300萬元台幣），隔2年29歲再度貸款買下第二棟房約1800萬日幣（約537萬元台幣），即使買了房依然過著節儉的生活，34歲終於完成一直以來的目標，買下市價約2700萬日幣（約806萬元台幣）的第三棟房，如願以償地退休，以一個月房租30多萬元日幣（約9萬元台幣）養活自己。
節目介紹咲買房還有一個感人的原因，她曾收養一隻流浪貓，陪伴她走過情傷等各種人生階段，因此夢想開設一間貓咪咖啡廳，她將其中一間房裝潢成貓咪咖啡廳「Cafeゆうなぎ」，並已於今年5月順利開幕，希望能幫助更多流浪貓，盼能讓更多浪貓獲救。
とんちゃん、そこは猫ベッドじゃないんですけど…。— Cafeゆうなぎ (@Cafeyuunagi) August 2, 2019
今日は14-16時で貸し切り予約が入っております！
上記時間帯はご予約のお客様以外の方にはご退室いただきますので、
ご理解・ご了承の上、ご来店ください。
よろしくお願いいたします。#cafeゆうなぎ #花小金井 #猫カフェ pic.twitter.com/mrtlQc1Mlt
留言