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日男為心儀學長存錢變性 成模特兒被求婚卻有悲傷結局

2019-08-08 10:35聯合新聞網 綜合報導

平面模特兒竹内亞美(たけうち亞美)，她透露自己是男兒身，從小就希望變成女生。圖／...
平面模特兒竹内亞美(たけうち亞美)，她透露自己是男兒身，從小就希望變成女生。圖／取自IG
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日本一位31歲女模特兒外型亮眼，日前在電視節目中表明她的真實身分其實是男性，因在國中時暗戀一名學長，苦於性別的關係無法告白，因此下定決心變性，最後她變性成功，順利交到男友，還一度被求婚，不過就在她說出真相後，對方無法接受而分手了。

日本電視台TBS播出《中居くん決めて!》節目，訪問平面模特兒竹内亞美(たけうち亞美)，她透露自己是男兒身，從小就希望變成女生，本名為小野雄治郎，甚至會偷穿妹妹的裙子，上國中後發現自己喜歡的對是男生，暗戀的學長加入劍道社，卻因自己是男生的身分，遲遲不敢告白。

升上高中，她搬出去住後，開始打扮得像女性，而家人完全不知情，直到一次她穿女裝回家，被母親看到，不過母親不僅沒有責罵她，甚至稱讚她很可愛。也因母親的開明，竹內亞美開始有勇氣做自己，努力存錢打算進行變性手術，終於在19歲那年，花費160萬日幣(約新台幣47.7萬元)進行手術，但變性手術的風險相當高，過去有不少人死在手術台，她憶述當時是抱著必死決心，還一度還寫下遺書，幸好手術順利成功了。

術後的修復對她來說也是一項折磨，恢復期幾乎難以上廁所，每天無法正常進食，身分證上性別也無法更改，但她還是想以女性身分生活，對體態嚴格控管，擁有173公分高的他，體重只有55公斤，而變性成功後，還與一名大他6歲的男子交往。

竹內透露，雖然戀情看似順利，不過她一直沒勇氣坦白身分，兩人交往一年後，男友甚至還向他求婚，他才向男友說出真相，對方無法接受最終只能分手，她無奈表示，兩人也發生過關係，但對方未曾發現他是男兒身，感到非常意外，直言未來如果交男友前會先坦承自己變性過，不要再欺騙對方。

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