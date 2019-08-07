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勵志！日本少女從小被欺凌嘲醜 靠兩招醜小鴨變天鵝

2019-08-07 20:50香港01 記者抹茶仔／報導

SaLA由被欺凌的醜小鴨，蛻變成現時幸福的天鵝（Twitter@SaLA_cos...
SaLA由被欺凌的醜小鴨，蛻變成現時幸福的天鵝（Twitter@SaLA_cos）
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雖然大家都知道做人不能「以貌取人」，但在現今社會上，能做到的聖人卻少之又少。特別在日本，天生其貌不揚的，求學時總是成為被排擠或欺凌的對象。

不過原來命運是可以靠自己扭轉的！日本一位Cosplayer近日於網上分享自己如何由醜小鴨蛻變成天鵝的勵志故事，令一眾網民驚嘆不已。

（Twitter@SaLA_cos）
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靠減肥、化妝變女神

SaLA（さら）是一名Cosplayer，亦是離鄉別井，於東京從事IT的上京少女，常自嘲為「IT社畜」。

近日她於Twitter發文表示自己以前超級醜，更曾經因此備受欺凌。之後下定決心減肥及練習化妝技巧，成功變成一名美女，能享受自己心愛的Cosplay及敢於他人面前展露歡顏。

不少網民大讚她的毅力，表示自己亦受到鼓舞。不過亦有人質疑她除了化妝及減肥外，應該還有動刀整容。

（Twitter）
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沒想到單靠減肥及化妝竟能有如此變化，看來「世界上沒有醜女人，只有懶女人」是真的... 各位女生準備好了沒？

（Twitter@SaLA_cos）
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（Twitter@SaLA_cos）
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延伸閱讀：

【減肥】被媽媽狠批死肥豬　日女決心減42kg成健美冠軍兼超多人追

【日本瘋傳】常遲到？臨急抱佛腳？　房間髒亂人士的10個共通點

文章授權轉載自《香港01》

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