男潛水不慎被鯊魚咬傷 恐怖畫面被網友瘋傳

2019-08-07 16:31 聯合新聞網 綜合報導



美國一名男子日前在潛水時不慎被鯊魚攻擊，怵目驚心的畫面在網路上瘋傳。圖擷自 太陽報 分享 facebook

美國一名潛水客日前到佛羅里達州邁阿密（Miami）附近海岸潛水時，不慎被鯊魚攻擊，當男子被咬傷後，立刻被附近的包租船救起，男子全身都是血的爬到船上，表情相當痛苦。由於當時畫面太過怵目驚心，因此影片被PO網後，隨即在網路上瘋傳。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在邁阿密的一個小島比斯坎灣（Biscayne），影片中只見，這名穿著藍色潛水衣的潛水員，因為被鯊魚咬傷，隨後被附近的包租船人員救起，當時他吃力的爬到船上，眼神恍惚的躺在地板，似乎就快因大量出血暈過去，之後他將被啃咬最嚴重的左手舉在空中，包租船人員幫他把傷口用藍色毛巾包緊，畫面實在慘不忍睹。

回到陸地上後，救護車立刻將這名男子帶到附近的醫院治療。消防局的發言人指出，傷患是一名說著西班牙語的40歲男子，初步研判他可能是在潛水時遭到鯊魚攻擊，因此被狠狠的咬傷，目前受傷男子狀況穩定，已無大礙。然而這段影片PO網後，才短短一個小時內就吸引1萬6000多人觀看分享，而包租船人員的敏捷急救措施也獲得網友的好評。

這種鯊魚攻擊人的事件，在同一個海灣也已不是第一次發生，日前也有三位潛水員，在同一個海灣被鯊魚咬傷，而且鯊魚有時還會跳出水面獵食，場面十分嚇人。