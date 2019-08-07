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母失手嚴重燙傷兒子未送醫 9天後竟棄兒屍在垃圾箱

2019-08-07 18:08聯合新聞網 綜合報導

美國一名母親將自己4歲的兒子燙傷後，因怕惹禍上身，竟將兒子的屍體丟棄在垃圾箱。圖...
美國一名母親將自己4歲的兒子燙傷後，因怕惹禍上身，竟將兒子的屍體丟棄在垃圾箱。圖擷自都市日報
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美國發生一起駭人的母親棄屍命案！日前美國巴爾的摩（Baltimore）一名4歲男童被警方通報失蹤，幾天後竟被發現陳屍在垃圾箱裡，而且下體還遭到嚴重燒燙傷。經過警方調查後發現，原來兇手竟是男童的母親。

根據《ABC新聞網》報導，這名25歲的男童母親艾莉西亞（Alicia Lawson）向警方坦承，某次她在幫兒子馬拉基（Malachi Lawson）洗澡時，不小心沒有注意水溫，因此把兒子的下體燙傷，甚至皮膚都脫落了，當時她並沒有帶兒子立即就醫，而是自行幫兒子治療，因為她害怕受到懲罰。不料九天後，她發現兒子已經沒了生命跡象，擔心惹禍上身，因此將兒子用毯子裹起來，乘坐Lyft出門，拿到附近垃圾箱棄屍。

巴爾的摩警察局局長在記者會上表示，一開始艾莉西亞向警方聲稱，他的兒子在祖母的房間裡消失，但後來卻又向警方承認，因為她發現兒子躺在床上沒有生命跡象，擔心會惹禍上身，所以才會將兒子棄屍在垃圾箱裡。她的手機因顯示尋找過棄屍地點附近垃圾場的紀錄，才會讓犯罪行徑曝光。

艾莉西亞指出，當時她把全身髒兮兮的兒子放入浴缸後，自己就跑去洗衣服、講電話，回來時發現兒子的腰部到腳跟都被熱水燙傷，由於之前曾在兒童保護中心留下紀錄，因此她擔心若是將兒子送醫，兒子會被帶走，才會做出這樣的行為。

目前，艾莉西亞和她的伴侶夏提卡（Shatika Lawson）已遭到警方逮捕，並被依疏於照顧未成年者導致死亡、過失殺人、一級虐待兒童等多達11項罪名被起訴。法官認為，兩人都做出了錯誤的判斷，所以必須入獄服刑，無法保釋。美國叫車服務公司Lyft的發言人也表示，對於這起悲劇感到相當悲痛，已經永久移除艾莉西亞的帳戶，並且會與執法單位密切合作調查此事。

母親將4歲的兒子棄屍在垃圾箱中。圖擷自都市日報
母親將4歲的兒子棄屍在垃圾箱中。圖擷自都市日報
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棄屍殺人
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