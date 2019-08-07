日本東京全家便利店遭鼠輩「光顧」 店方道歉並關店消毒

2019-08-07 14:10 香港01 記者張子傑／報導



有網民上載片段，指東京澀谷的一間全家便利店出現多隻老鼠。由片段可見，兩隻老鼠在店舖近門口位置出沒。圖擷自 Youtube 分享 facebook

網上流傳一段片段，指日本東京一間全家便利店（Family Mart）有多隻老鼠在店內出沒，結果惹來網民對便利店衛生狀況的批評。店方8月6日發表道歉聲明，承諾會調查原因和進行滅鼠工作，現時未決定涉事店舖會否重開。

涉事的店舖相信是位於東京澀谷區的全家便利店神南一丁目店，距離澀谷站只有數分數路程。該段片段相信是在5日深夜拍攝，見到有兩隻老鼠在飲品凍櫃上出沒，其中一隻跳到地上在店內游走。

片段亦顯示有老鼠爬上飯團櫃旁邊，另一隻則在櫃頂，猶如由高處「巡視」店舖。

除了該片段外，有網民較早時於Twitter上載一段聲稱是在澀谷某間便利店拍攝的片段，片中有老鼠在放滿麵包的貨架上走動，但未知是否涉及同一間便利店。

日本放送協會（NHK）7日報道，該段「鼠輩橫行便利店」的短片已經吸引超過500萬人次觀看，店方於網站發表道歉聲明，指涉事的加盟店已經暫停營業，並移除貨物及全面為店舖清潔、消毒和滅鼠，之後才考慮會否重新謍業。

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文章授權轉載自《香港01》