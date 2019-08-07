電梯「夾繩」緊勒男童喉嚨 小姐姐機智行動成功救援

2019-08-07 11:55 聯合新聞網 綜合報導



三人玩完進電梯回去，沒注意到玩具的繩子留在電梯外，差點釀成悲劇。圖擷自 鏡報 分享 facebook

帶著孩子搭電梯千萬要小心，7月31日在土耳其伊斯坦堡的一座電梯中，監視器拍到三個孩子進到電梯中，男孩後面的繩索被夾在電梯門外，並纏在男孩的脖子上將男孩緊緊勒住。幸虧男孩的姊姊相當機警，趕緊按下電梯緊急按鈕並抬起男孩的雙腿，預防男孩窒息，男孩最後平安無事的被救下來。

英國《鏡報》報導，31日早上伊斯坦堡的一座電梯監視器拍到，一群孩子從社區花園玩回來，走在最後的男孩背後跟著一條長長的繩索。三人都沒有注意繩子一部分在電梯外，就這樣當電梯下降時，繩子纏著男孩的脖子被拉了上去。影片中男孩瞬間被拉到上面，情況相當緊急。

男孩被拉上去四肢僵硬無法呼吸。男孩的姊姊見狀，趕緊用手抬起男孩的雙腳，避免男孩窒息。隨後按下緊急按鈕並將繩索往下拉，有驚無險的將男孩救下來。

影片被報導出來，並被多家媒體在推特上轉發。許多人稱讚姐姐的的機智表現，讓男孩平安無事。當地媒體也報導，男孩目前正慢慢恢復中。