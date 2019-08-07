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女大生被這種蟲咬一口 四年來每天癲癇發作

2019-08-07 11:38聯合新聞網 綜合報導

一名英國女大生遭蜱蟲咬了一口，罹患萊姆病，因延誤就醫，四年來忍受著癲癇的症狀。圖...
一名英國女大生遭蜱蟲咬了一口，罹患萊姆病，因延誤就醫，四年來忍受著癲癇的症狀。圖擷自The Sun
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英國一名女大學生，四年前遭蜱蟲咬了一口，胸前出現紅色皮疹，醫生檢查後以為是癬，所以她並沒有太在意，直到她開始出現疲倦、頭痛、噁心等症狀後，又去給醫生看，才發現自己罹患了「萊姆病」，且四年來她一直忍受著像癲癇一樣的折磨，每天都會發生全身肌肉痙攣和心悸的狀況。

根據英國《太陽報》報導，這名22歲的英國女大生叫 史蒂芬妮（Stephanie Todd），四年前她胸前突然出現紅色皮疹，給醫生看後，檢查出來是皮癬，因此史蒂芬妮並沒有在意，但之後她開始出現疲憊、偏頭痛、噁心等症狀，原本她以為是流感，因此延後兩年就醫，當醫生診斷出來後，發現史蒂芬妮已經是萊姆病晚期了，且因為沒有得到即時的治療，所以細菌已深入中樞神經系統。

萊姆病是一種生物引起的細菌性傳染病，會以蜱類的生物做為媒介傳給人類，若遭叮咬，皮膚會出現不會癢或痛的紅斑，而史蒂芬妮的頭痛和噁心等問題就是萊姆病初期的症狀，因為延誤治療，史蒂芬妮的症狀越發嚴重，她的免疫系統崩潰，開始出現慢性疼痛，每天忍受像癲癇一樣的全身肌肉痙攣和心悸。

史蒂芬妮也因為萊姆病被迫中斷大學學業，她表示「我忽略了一開始的症狀，我不知道是萊姆病初期的症狀，如果我在剛開始就得到適當的治療，我就不會像今天這樣生病。」，由於史蒂芬妮太晚就醫，也導致醫生只能減緩她的症狀，並不能完全根治，但史蒂芬妮仍不放棄並籌備資金，準備去美國找萊姆病專家醫好她的病。

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