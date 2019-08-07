電影中的電話號碼真有人用！可憐男日接百通電話找AV女星

2019-08-07 09:48 聯合新聞網 綜合報導



印度女星桑妮在新上映的電影中念出一串有效的電話號碼，結果讓號碼的使用者每日接到百通電話。圖擷自 Sunny Leone Instagram 分享 facebook

電影有時為了劇情所需，會編出一串無人使用的電話號碼，但印度近日上映的電影《Arjun Patiala》裡頭，一名女性角色念的電話號碼竟真的有人使用，結果讓看完電影的觀眾紛紛撥打電話要找該名女星，令號碼的使用者不堪其擾。

《今日印度》報導，印度上個月26號上映的電影《Arjun Patiala》中，其中一幕女星桑妮（Sunny Leone）所飾演的角色給其他人一組電話號碼，殊不知這組電話號碼屬於一位德里居民普尼特（Puneet Agarwal）。結果讓看完電影的粉絲紛紛打電話到普尼特家，希望能和桑妮說話。

普尼特表示，26日電影上映後他開始接到陌生人的電話。起初他以為只是惡作劇，後來他才得知是《Arjun Patiala》的製作團隊誤用了他的號碼。現在普尼特每天會接到100至150通的電話，當中甚至有人想追求桑妮或是猥褻電話，因為桑妮過往在加拿大擔任成人片女星。讓普尼特不堪其擾。

普尼特30日向警方投訴，但警方目前還未採取任何實際行動，普尼特表示若狀況持續，他將會上法庭提告。而桑妮事後也向普尼特道歉，她告訴普尼特：「對不起！我不是故意讓這件事發生的，你一定接到了一些有趣的電話。」