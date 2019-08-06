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AV女優驚傳買兇殺夫 結果殺手竟是名臥底警察

2019-08-06 21:59聯合新聞網 綜合報導

美國一名AV女優驚傳買兇殺夫。圖／擷自疑犯Instagram
美國一名AV女優驚傳買兇殺夫。圖／擷自疑犯Instagram
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美國2018年驚傳AV女優買兇殺夫事件，但卻碰到臥底警察，猶如電影情節！近日該AV女優在法庭上承認買兇殺夫，恐面臨最高10年的徒刑。

根據英國《每日星報》報導，這名31歲的AV女優丹佛斯（Katrina L. Danforth），被指控支付了5000美金（約台幣15萬元）給一名職業殺手，要他殺死自己的丈夫，沒想到這名殺手，竟然是臥底警方所假扮的。她還告訴殺手，指定要殺的人代號叫做「R.H.」，並要求殺手必須完成她所提出的需求，像是一定要找得到「R.H.」的屍體，她甚至不關心家裡的人是否會受到傷害，表示只要自己的孩子沒受到傷害就好。

報導中也提到，丹佛斯是因為某天與友人談到「好想殺死孩子的父親」後，開始萌生殺夫的念頭。據法庭文件說明，這名友人隨後便給她一位「殺手」的電話號碼，經過協議後，這名「殺手」同意雙方於2018年10月見面，並展開謀殺行動，豈料，其實這名經友人介紹的「殺手」竟然是一名來自蒙大拿州（Montana）的臥底警察，因此沒過多久丹佛斯就直接被警方逮捕。

該事件所幸最後她的丈夫並沒有被殺害，目前丹佛斯若被判有罪，將會面臨最高10年的有期徒刑，還必須支付25萬元美金（約台幣789萬元）的罰款。由於檢察官認為丹佛斯有逃亡風險和社區危險，因此她正在監獄等待審判中。

美國一名AV女優驚傳買兇殺夫，不料殺手竟然是名臥底警察，讓她當場被逮捕。圖擷自太...
美國一名AV女優驚傳買兇殺夫，不料殺手竟然是名臥底警察，讓她當場被逮捕。圖擷自太陽報
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女優殺人
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