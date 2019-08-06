親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

利奇馬逼近！明恐發海警 未來4天降雨一次看懂

「抖音」是中共的網路間諜？談短片App資安爭議

18歲少女殘忍棄嬰 清潔劑灌嘴又當垃圾從高樓往下扔

2019-08-06 20:30聯合新聞網 綜合報導

日前泰國一名18歲少女，將剛分娩的女嬰殺害，不僅強灌清潔劑，還將她從高處往下丟，...
日前泰國一名18歲少女，將剛分娩的女嬰殺害，不僅強灌清潔劑，還將她從高處往下丟，行徑相當殘忍。圖擷自太陽報
分享

又傳出殘忍棄嬰事件！日前泰國一名年僅18歲的少女，因為意外產下一名女嬰，竟然在不知所措的情況下，往女嬰嘴巴強灌清潔劑，甚至將女嬰裝入黑色垃圾袋中，再將她從3樓往公寓外的垃圾桶丟棄，行徑相當殘忍。等到鄰居發現後，將女嬰緊急送往醫院急救，但幾天後女嬰仍傷重不治死亡。

根據《太陽報》報導，這名住在泰國中部暖武里府（Nonthaburi）的18歲少女奧姆（Aom）向警方坦承，她在不知道自己懷孕的情況下，分娩後殺死女嬰，因為當時她想要隱瞞男友懷孕生子的事情，並表示「我不想讓我男友知道這件事，所以我決定將清潔劑倒在女嬰的臉上以及口中，然後扔掉。」在處理掉女嬰後，她還很冷靜的在廁所內清洗血液。雖然女嬰在短時間內，被鄰居發現後立即送醫，但最後女嬰還是因為嚴重的內傷，而宣告不治死亡。

報導中也提到，起初奧姆還否認一切棄嬰行為，但在警方拿出監視器證據後，她才承認犯案。事發後，奧姆的23歲男友傑伊（Jay）否認任何參與棄嬰的行動，還聲稱他完全不知道這件事，並向警方表示，奧姆只是叫他買條毛巾，結果回到家後，發現她好像很累，沒有察覺其他異狀。

即使如此，警方仍未採信傑伊的供詞，依然將兩人以謀殺罪逮捕，目前警方也已將他們帶回公寓進行犯罪模擬，要釐清案情的所有經過。

泰國棄養殺人
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

開心度假妻子突然病逝 遺體運回國器官卻神祕消失

2019-08-06 15:18

為何昆布在海裡不會泡出高湯？ 超Q答案令網友致敬「辛苦了」

2019-08-06 11:49

熱浪侵襲！瑞典19歲女穿熱褲小背心坐巴士 司機稱太暴露拒載

2019-08-06 11:36

為了玩遊戲「獨佔網速」爭執大吵掐死親姊

2019-08-06 11:28

美甲沙龍後手指竟發黑爆膿 疑遭感染差點失去手指

2019-08-06 11:04

罕病兒募款醫療費遭父竊取 花上百萬購買珠寶毒品嫖妓

2019-08-06 10:40

23歲媽車上產女「有24指」 嬤一看嚇暈吐當年真相

2019-08-06 09:42

漁市場公廁「空氣有毒」 女高中生昏迷一週仍未醒

2019-08-05 22:04

鬼月招惹色鬼上身 大馬少女深夜脫衣「自摸」

2019-08-05 15:40

泰國「蛇醫妮」百毒不侵 徒手抓超過55條蛇仍沒事

2019-08-05 14:38

黑幫老大假扮女兒逃獄 怪模怪樣馬上被警識破

2019-08-05 13:21

長髮配超緊牛仔褲 巴西毒梟竟佯裝成女兒越獄

2019-08-05 12:33

「恐音症」男聽到小雜音就抓狂 咀嚼聲讓他4年不和家人說話

2019-08-05 10:21

美國名流將子女賄進名校 「掃雪機父母」掀反思

2019-08-05 10:17

越南鮮肉網紅摟女伴曬合照粉絲心碎 真相：她是我媽

2019-08-04 15:32
看更多

熱門文章

日本人看了都害羞的地名 竟出現在台灣

2019-08-06 11:17

56歲男求學就業受挫 啃老30年…父母亡後餓死家中

2019-08-06 09:54

1分鐘看懂 被列為匯率操縱國會怎樣？

2019-08-06 08:16

匯市風雲起 謝金河：韓元若煞不住車 災難來臨！

2019-08-06 09:18

美中貿易戰升溫！道瓊早盤跌500點 人民幣跌破7元大關

2019-08-05 21:53

大陸宣布暫停採購美國農產品 貿易緊張恐升高

2019-08-06 01:07

美股道瓊指數暴跌767點 人民幣破7加劇貿易戰升級疑慮

2019-08-06 06:46

為何昆布在海裡不會泡出高湯？ 超Q答案令網友致敬「辛苦了」

2019-08-06 11:49

機艙裝閉路鏡頭 國泰：登入權限嚴格操控

2019-08-06 10:41

美財政部宣布 中國為匯率操縱國

2019-08-06 06:30

四大關鍵問答 一次看懂人民幣「破7」意涵

2019-08-06 00:51

美國財政部正式將中國列為貨幣操縱國

2019-08-06 06:09

新華社砲轟納瓦羅：煽動大國仇恨才是真正的罪惡

2019-08-06 04:08

CNN：川普的貿易戰已失控 肯定對美國經濟不利

2019-08-06 09:19

麥當勞新的紙吸管無法回收處理 舊的塑膠吸管反而可以

2019-08-06 09:50

開心度假妻子突然病逝 遺體運回國器官卻神祕消失

2019-08-06 15:18

貿易戰急遽升溫 美股道瓊崩跌767點今年最慘

2019-08-06 06:36

經濟解析／人民幣重貶 楊應超：大陸飲鴆止渴

2019-08-06 12:41

川普再開砲 轟中國大陸「操控匯率」

2019-08-05 21:41

人民幣貶破7 全球貨幣大戰點火

2019-08-06 00:50

美中貿易戰方酣 道瓊盤中狂瀉逾800點

2019-08-06 04:04

23歲媽車上產女「有24指」 嬤一看嚇暈吐當年真相

2019-08-06 09:42

名家觀點／川普攪亂全球經貿秩序

2019-08-06 01:27

全球匯率戰開打？人民幣貶破7 川普怒批

2019-08-06 00:02

減重冠軍瘦下來成人生勝利組 13年後結局令人唏噓

2019-08-06 11:35

漁市場公廁「空氣有毒」 女高中生昏迷一週仍未醒

2019-08-05 22:04

熱浪侵襲！瑞典19歲女穿熱褲小背心坐巴士 司機稱太暴露拒載

2019-08-06 11:36

大陸宣布暫停採購美農產品 華春瑩：美方違背共識

2019-08-06 10:14

美股分析師：報復力度若分1-10級 中國的會是11級！

2019-08-06 09:14

人民幣破7＋停購美農產品 大陸正準備因應貿易戰惡化

2019-08-06 00:51

經濟解析／陸被美列貨幣操縱國 貿易戰演為貨幣戰

2019-08-06 08:32

反制新招？中國國航停飛北京往來夏威夷航線

2019-08-06 14:17

印度廢除憲法條文 要把異樣的喀什米爾同化

2019-08-05 23:39

川普：大陸匯率操縱屬重大違規

2019-08-05 21:39

美前財長示警：現在是金融海嘯後最危險的時刻

2019-08-06 19:40

台股ADR全倒 台積電重挫4.3% 跟隨美台股下殺

2019-08-06 07:13

考量2020選情 川普槍擊案後一改自走砲個性

2019-08-06 15:20

為了玩遊戲「獨佔網速」爭執大吵掐死親姊

2019-08-06 11:28

6公里15分鐘收3600多台幣 馬尼拉機場計程車司機被捕

2019-08-06 17:11

影／被列貨幣操縱國 中國專家：論能力美國可能更強

2019-08-06 13:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top