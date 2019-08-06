18歲少女殘忍棄嬰 清潔劑灌嘴又當垃圾從高樓往下扔

2019-08-06 20:30 聯合新聞網 綜合報導



日前泰國一名18歲少女，將剛分娩的女嬰殺害，不僅強灌清潔劑，還將她從高處往下丟，行徑相當殘忍。圖擷自 太陽報 分享 facebook

又傳出殘忍棄嬰事件！日前泰國一名年僅18歲的少女，因為意外產下一名女嬰，竟然在不知所措的情況下，往女嬰嘴巴強灌清潔劑，甚至將女嬰裝入黑色垃圾袋中，再將她從3樓往公寓外的垃圾桶丟棄，行徑相當殘忍。等到鄰居發現後，將女嬰緊急送往醫院急救，但幾天後女嬰仍傷重不治死亡。

根據《太陽報》報導，這名住在泰國中部暖武里府（Nonthaburi）的18歲少女奧姆（Aom）向警方坦承，她在不知道自己懷孕的情況下，分娩後殺死女嬰，因為當時她想要隱瞞男友懷孕生子的事情，並表示「我不想讓我男友知道這件事，所以我決定將清潔劑倒在女嬰的臉上以及口中，然後扔掉。」在處理掉女嬰後，她還很冷靜的在廁所內清洗血液。雖然女嬰在短時間內，被鄰居發現後立即送醫，但最後女嬰還是因為嚴重的內傷，而宣告不治死亡。

報導中也提到，起初奧姆還否認一切棄嬰行為，但在警方拿出監視器證據後，她才承認犯案。事發後，奧姆的23歲男友傑伊（Jay）否認任何參與棄嬰的行動，還聲稱他完全不知道這件事，並向警方表示，奧姆只是叫他買條毛巾，結果回到家後，發現她好像很累，沒有察覺其他異狀。

即使如此，警方仍未採信傑伊的供詞，依然將兩人以謀殺罪逮捕，目前警方也已將他們帶回公寓進行犯罪模擬，要釐清案情的所有經過。