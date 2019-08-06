開心度假妻子突然病逝 遺體運回國器官卻神祕消失

2019-08-06 15:18 聯合新聞網 綜合報導



彼得和琳恩到多明尼加度假，琳恩（右）卻不幸染病過世，遺體回國後內臟竟消失。圖擷自 鏡報 分享 facebook

英國一對夫妻2018年12月到多明尼加共和國度假，妻子琳恩（Lynne Crouch）突然病倒，被診斷患有腦膜炎，23日便離世。悲痛的丈夫彼得（Peter Crouch）一個月後，在英國接到妻子的遺體，卻發現妻子大半內臟消失，雙眼也被人挖走，令他懷疑妻子的器官流入黑市。

英國《鏡報》報導，彼得和琳恩去年聖誕節前兩周，前往多明尼加度假，23日琳恩在下榻的酒店醒來後，覺得全身不舒服，並在接待處開始嘔吐。送醫後醫院先收取2000美金（約新台幣62000元）的診斷費，並診斷琳恩患有阿米巴痢疾。彼德曾多次要求做腦膜炎檢查，但卻被院方忽略而錯失機會。

琳恩的手臂及腿上開始出現紫色班點，再次診斷判定琳恩罹患腦膜炎，並隔離轉往大醫院救治。彼得曾試圖將琳恩運回邁阿密治療，但因擔心疾病會傳染而取消。琳恩不幸的在隔天去世，令彼得相當難過。

一個月後遺體運回英國，沒想到又是一場悲劇的開始。驗屍官告知彼得，琳恩並非死於腦膜炎，而是死於腎衰竭，並且琳恩的心臟等九個器官全部消失。彼得於是又花上數千英鎊和無數通電話及電子郵件，在七個月後找回琳恩的器官。

只不過接受器官的英國驗屍官，並沒有檢測器官DNA，這讓彼得懷疑那並不是琳恩的器官，「你不可能花好幾個月都找不到這些部位，卻又一下子找到。」他認為琳恩的器官要不是被遺忘在多明尼加的醫院，就是流入黑市。

「當我們把她的身體帶回來時，裡面什麼都沒有，那只是一個空殼，我只能讓不到一半的妻子安息。」在琳恩過世七個月後，彼得依舊難過得無法入睡，他依舊在尋找琳恩的器官。而根據報導，這種器官遺失的狀況從美國到以色列，甚至許多貧窮國家都發生過，遺失的狀況包括黑市販賣或用於醫療研究。