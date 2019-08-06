為何昆布在海裡不會泡出高湯？ 超Q答案令網友致敬「辛苦了」

2019-08-06 11:49 聯合新聞網 綜合報導



昆布是製作日式料理高湯的重點食材。聯合報系資料照 分享 facebook

昆布是製作日式料理高湯重點食材之一，但為何泡在水裡的昆布可以泡出美味的高湯，而原本就生活在海裡的昆布，卻不會泡出高湯呢？對此，北海道小樽水族館給了解答，因為昆布在「忍耐」，答案讓網友笑翻，紛向昆布致敬「真是辛苦了」。

一名網友在推特上貼文，小樽水族館館方製作的圖卡提問，「為何昆布在海中不會泡出高湯來？」，有三個答案供選擇，分別是一、其實還是有高湯跑出來，二、因為是海水，三、它在忍耐，正確解答是三「它在忍耐」。

為何昆布要忍耐著不在海水中泡出高湯呢？館方解釋，因為昆布在活著的時候，不會讓體內的營養流失，所以不會釋放出高湯，而在捕撈經過乾燥處理後，被放進熱水的昆布會死亡，死後細胞壁遭破壞才會釋出營養，才能製作出高湯。

對於水族館的解答，網友表示「長知識了」、「還以為水不夠熱才是主因」，對於昆布的「忍耐」，網友也致上敬意「下次我喝高湯時，絕對會好好感激你」、「一直忍耐，真是辛苦了」。

根據維基百科資訊，昆布是褐藻門海帶屬的一種可食用的藻類，富含豐富營養、含碘量高，曬乾後可作為食物，常用於中國菜、日本料理和朝鮮料理中，日本料理中的高湯，即多數指煮過昆布的水。