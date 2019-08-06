美甲沙龍後手指竟發黑爆膿 疑遭感染差點失去手指

2019-08-06 11:04 聯合新聞網 綜合報導



一名澳洲女子做完美甲幾週後，中指竟出現凸塊並發紫。圖擷自 The Sun 分享 facebook

許多女生喜歡做美甲，但如果手指出現傷口，或是店家沒有將美甲用具消毒乾淨，恐怕會有感染的風險。一名澳洲女子在網路上分享，有次做完美甲沙龍後，中指突然出現凸塊，幾天後甚至開始變紫並發黑爆膿，送醫後進行了手術，醫生將她感染的肉挖除，而她事後回想那間美甲店似乎沒有將用具完全消毒。

根據英國《太陽報》報導，這名澳洲女子在自己的臉書上發文，分享自己有次去美甲店做沙龍卻遭感染的事，她說她像平常一樣預約了常去的美甲店，去做保養指甲的療程，但在幾週後她發現自己的中指出現一個凸塊，她一開始並沒有太在意，但幾天後凸塊竟然開始變紫色，甚至拓展到整個手指發黑。

她見狀立即前往醫院，醫生先開了抗生素給她並將她轉診，但一天過後，她的手指仍持續腫脹並爆出膿液，醫生因此跟她說需要動手術，將感染的肉清除，雖然經過幾天的療養，女子的手已漸漸康復，但她仍心有餘悸，於是放上照片在網路。

女子表示她已經在這家美甲店修了很多年的指甲，之前也都沒出現什麼問題，但是她事後回想了一下，發現美甲店似乎沒有清潔修指甲的用具，她說：「美甲師對每個客戶都用這些工具做指甲，但卻沒有對用具進行明確的消毒。」，因此她貼出文章向大眾提醒，做指甲時一定要注意店裡的衛生。