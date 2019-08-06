罕病兒募款醫療費遭父竊取 花上百萬購買珠寶毒品嫖妓

2019-08-06 10:40 聯合新聞網 綜合報導



警方公布馬泰斯在飯店泳池自拍的畫面，他說「雖然我出生貧窮，但現在再也不是了」。圖擷自 Youtube 分享 facebook

巴西有一家人因1歲多的兒子患有罕見疾病，醫療費用高昂無法負荷，而發起外界募款，雖已募得21.6萬英鎊（約台幣846萬元），但爸爸卻突然離開家中，媽媽報警之後，才發現他將募款金額的上百萬元用在喝酒、毒品及嫖妓上面，且警方找到他時，他正住在一家五星級飯店中，坐擁現金和毒品。

根據英國《每日郵報》報導，這名37歲的巴西男子名叫馬泰斯（Mateus Alves），目前是失業狀態，他與老婆育有兩子，但其中1歲7個月大的兒子因為罹患罕病脊髓性肌肉萎縮症，必須施打六劑的治療藥物，而每劑藥物費用高達8.1萬英鎊（約台幣317萬），他們家庭根本無法負擔，因此決定向外界募款，並也已經籌得將近三劑藥物的費用。

由於募款金額分成4個帳戶，馬泰斯與妻子平分掌管，但自從五月開始，妻子發現馬泰斯形跡可疑，他說要參加新工作的培訓課程便離開家中，且難以連絡到他，直到妻子發現馬泰斯在未經她授權下，盜領她管理的募款帳戶後，她便立即報警聲請保護令，警方也在巴西薩爾瓦多一家五星級酒店發現馬泰斯。

馬泰斯飯店房間內堆滿各式珠寶、名錶、名牌服飾等高級品，且房間內相當高級，設有卡拉ok、堆滿名酒的酒櫃、游泳池，警方也發現650元英鎊（約台幣2.5萬）現金與毒品，馬泰斯向警方聲稱他已將錢花在毒品、酒精和嫖妓上，目前還正被毒販討錢。

警方表示馬泰斯至少已花費掉募款金額的13萬英鎊（約台幣509萬）。目前馬泰斯被指控詐欺和拋棄妻兒，兩項罪名最高各可求處5年刑責，而馬泰斯的律師聲稱他有濫用藥物和抑鬱症的狀況，但目前還在驗證當中，至於馬泰斯兒子的醫療費用，調查人員表示會決心追蹤這些募款的去向，並讓男孩可以繼續他的治療。