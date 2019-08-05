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漁市場公廁「空氣有毒」 女高中生昏迷一週仍未醒

2019-08-05 22:04聯合新聞網 綜合報導

上個月南韓一名女高中生，在漁市場的公廁內吸入「有毒氣體」，因此昏迷一週仍未醒。圖...
上個月南韓一名女高中生，在漁市場的公廁內吸入「有毒氣體」，因此昏迷一週仍未醒。圖擷自nocutnews
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南韓魚市場的廁所內發生一起離奇的意外！近日南韓第二大城釜山，傳出一名女高中生在漁市場內的公廁上完廁所後，昏迷一週至今仍未醒，懷疑是跟化糞池的有毒氣體外洩有關。

根據南韓媒體《nocutnews》報導，這名18歲的女高中生，在上個月29日，被發現在釜山水營區民樂洞的漁市場公廁內昏倒，當時女高中生的朋友驚覺不對勁，想說為何她進去廁所20分鐘了都還沒出來，結果進去查看才發現，女高中生昏倒在廁所內，因此趕緊將她送醫，女高中生的朋友也差點因為濃濃的毒氣味而昏倒，朋友回憶起當時的狀況表示「我差點暈過去2次還吐的很嚴重」。

經過警方初步調查發現，有毒氣體是該處空氣中的「硫化氫」含量超標所導致，當時警消到場後，立刻對女高中生做心肺復甦術，但她到目前為止都還在昏迷當中。報導中也提到，漁市場公廁內的空氣，硫化氫含量超過500倍，這種氣體通常是經由化糞池、污水池，以及垃圾掩埋場中所發生的化學反應而釋出的，人若是吸入此氣體，會對肺部造成致命影響。

警方指出，可能是因為該廁所的管線老舊，才會導致有毒氣體外洩，目前事發的廁所也已關閉。至於詳細的事發原因，警方已與南韓燃氣安全公司聯手調查，並確認廁所內硫化氫的正確含量。

南韓空氣汙染
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