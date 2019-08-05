鬼月招惹色鬼上身 大馬少女深夜脫衣「自摸」

2019-08-05 15:40 聯合新聞網 綜合報導



馬來西亞並沒有鬼月，但當地土著也認為農曆七月是邪門的月份。圖片來源／ingimage 分享 facebook

農曆七月鬼門開，在台灣有許多習俗要遵守，以避免觸怒好兄弟。而國外雖然不一定有「鬼月」的傳統，但還是會發生一些科學無法解釋的事。馬來西亞著名的靈媒「爪哇拿督婆婆（拿督婆婆類似台灣土地公土地婆信仰）」法利達瓦蒂便曾處理過一名少女疑似被「色鬼」附身，到夜晚便會在家脫個精光，並做出猥褻行為。

馬來西亞《中國報》4日報導，法利達瓦蒂原本是普通家庭主婦，10多年前被「爪哇拿督婆婆」找上後成為靈媒，爪哇拿督婆婆是東南亞民間神靈，類似於台灣的土地婆。兩年前農曆七月，曾有一名少女不知在哪裡招惹惡鬼，到了夜晚便會將衣服脫個精光做出猥褻動作，還會神智不清的跑上街去。父母尋求醫生救治無果，於是到神壇請求「爪哇拿督婆婆」幫忙。

法利達瓦蒂當時做拿督婆婆的乩身與少女對話，她表示，少女一開口便發出男生的聲音，胡言亂語且相當凶悍嚇壞眾人，拿督婆婆直指少女應是冒犯「色鬼」被纏身。法利達瓦蒂分七天，為少女七次沖花水「驅鬼」，才讓少女擺脫惡鬼糾纏。

在馬來西亞雖然沒有「鬼月」的習俗，但法利達瓦蒂表示，當地土著也認為這個月份有些「邪門」。而法利達瓦蒂在被拿督婆婆找上變成乩童後，便開始以「花水」為被鬼纏身者沖洗淨身，她的住家就變成許多人會前來尋求幫助的神壇。