泰國「蛇醫妮」百毒不侵 徒手抓超過55條蛇仍沒事

2019-08-05 14:38 聯合新聞網 綜合報導



日前泰國一名老婦人「蛇醫妮」，在路上徒手抓住身長約2公尺的眼鏡蛇，還緊緊的將牠纏繞在手臂上，嚇壞路過行人。圖擷自 泰國網 分享 facebook

一般人看到蛇都避之唯恐不及，因為蛇不僅會攻擊人，還可能致人於死。但日前泰國卻有一名老婦人「蛇醫妮」，會下意識的徒手抓蛇，甚至徒手抓過55條蛇，其中還包含25條眼鏡蛇，被蛇咬的次數更不低於50次，但卻從來都沒有過任何中毒現象，讓村民們都嘖嘖稱奇。

根據《泰國網》報導，這名泰國蓬萊府的75歲老婦人，近日在路上徒手抓蛇的影片引發網友關注。影片中只見，這名老婦人單手抓住身長約2公尺長的眼鏡蛇，還將牠纏繞在手臂上，精神恍惚的在路上行走，行人見狀都不敢靠近，還試圖出手阻止，但老婦人還是堅持抓住這條蛇，因此民眾最後只好用一根樹枝護送老婦人回家。到家後她便將蛇拿起，繞著房子走了3圈，隨後便丟在門前，最後這條蛇欲對村民發起攻擊，因此遭村民活活打死。

報導中也提到，這名老婦人在當地被稱作「蛇醫妮」，住在橡膠園內，平時專治過敏、鼻竇炎、燙傷跟蛇咬傷，還有不少人慕名而來找她治病。而且「妮蛇醫」並非「秘醫」，她還擁有當地政府核發的泰國傳統醫學與替代醫學醫療證明。據「蛇醫妮」表示，抓蛇當天，她只是看見蛇後，便下意識的將牠抓住，隨後身體就開始失去知覺，根本就不知道發生什麼事，直到回神後，村民們告訴她事情的經過，她才知道發生什麼事。

類似像這樣「徒手抓蛇」的事件，在「蛇醫妮」身上早已發生55次，村民們也早就見怪不怪，但即使如此，老婦人每次抓完蛇後，卻完全沒有任何中毒的跡象，始終讓村民們感到相當不可思議，而且每次她徒手抓蛇，都會出現這樣的行為，村民們為了她的安危，還是會熱心的護送她回家。