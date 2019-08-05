「恐音症」男聽到小雜音就抓狂 咀嚼聲讓他4年不和家人說話

2019-08-05 10:21 聯合新聞網 綜合報導



恐音症使墨菲(前)人際交往出現問題，所幸遇上現任伴侶柯特能夠體諒他的狀況。圖擷自 鏡報 分享 facebook

咀嚼聲、清喉嚨、按原子筆等日常生活中瑣碎的雜音，在一般人耳中可能就只是稀鬆平常的小事，但對「恐音症（Misophonia）」患者而言，嚴重時可能造成生活上的不便。美國聖地牙哥一名男子墨菲（Derrol Murphy）因恐音症而無法忍受常人的咀嚼聲，已有四年的時間沒和家人說過任何一句話。

英國《鏡報》報導，41歲的墨菲罹患恐音症，讓他只要聽到咀嚼聲等細微噪音就會抓狂。墨菲30歲時證實自己得到該種疾病，並有越來越嚴重的趨勢。恐音症讓他無法見他的親戚，因為他無法忍受親戚清喉嚨發出的聲音。他甚至曾攻擊同事，因為對方按壓原子筆發出的聲音令他難以忍受。

恐音症嚴重影響墨菲的生活，不但讓他長達四年都不曾與家人相處過外，他的前一任伴侶也因為不了解墨菲的狀況與他分手，這讓墨菲相當挫折。墨菲表示，他並不是一個有暴力傾向的人，但噪音就是會激怒他，「聚會時如果同伴的咀嚼聲很大，我必須離開，因為我無法隱藏臉上嫌惡的表情。」

墨菲30歲時確證罹患恐音症後，他上網搜尋了解可以透過電視或音樂讓自己分心，現在他每天仍必須戴上耳機三小時以緩解恐音症帶來的焦慮。也幸好墨菲遇上了現在的伴侶柯特（Kurt Vin），對方十分體諒墨菲的恐音症，並在每次要發出令墨菲不適的聲音時，給予「警告訊號」，柯特會大叫並摀住墨菲的耳朵，讓他從恐音症恢復到平常的狀態。

墨菲透過公開自己的症狀，喚起大眾對「恐音症」的認識，他表示對於恐音症患者而言，大眾需要對他們有更多的耐心，因為患者也很難察覺到自己有這種病症，「希望大眾會對恐音症有更多理解，你看不到並不代表它不存在。」

恐音症又稱「選擇性聲音敏感綜合症」，字面上的意思是「對聲音的厭惡」，患者會因特定聲音而引發負面情緒。醫學上恐音症不算是聽覺或精神疾病，也沒有標準的診斷方法。