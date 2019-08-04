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越南鮮肉網紅摟女伴曬合照粉絲心碎 真相：她是我媽

2019-08-04 15:32香港01 記者夏洛特／報導

Jonathan近日貼出合照，只見他摟着身旁一名身材火辣的氣質美女，令不少女粉絲...
Jonathan近日貼出合照，只見他摟着身旁一名身材火辣的氣質美女，令不少女粉絲以為他有女朋友了，其實是他的媽媽。 圖擷自／Jonathan Nguyen臉書
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23歲的越南網紅Jonathan Nguyen憑陽光外型和充滿魅力的笑容，迷倒不少女粉絲，在社交網站上都有非常高人氣。不過他近日卻貼出一張合照，只見他摟着身旁一名身材火辣的氣質美女，令不少女粉絲以為他有女朋友了，心碎不已，惟仔細一看，Jonathan原來有表明，這名女子實際是他的媽媽，不少人都立即被這名看不出歲月痕跡的美魔女嚇到。

Jonathan現時住在美國洛杉磯，不時於Instagram分享自己的生活照，累積了逾萬個粉絲，不過他最近卻分享了一張與媽媽的合照，指「有一個年輕的亞洲媽媽是件好事直到你看到與你年齡相近的人開始拍她的照」，原來他的媽媽看起來非常年輕，體態纖細、打扮時髦，而且臉上完全看不出有一條皺紋，令不少人驟眼看都以為Jonathan交了女朋友。

Jonathan透露，原來媽媽今年已經40多歲，但兩人一起出去時，媽媽常被誤認為是他的妹妹或女朋友，他分享了媽媽凍齡的秘訣，指媽媽每天都會做運動鍛鍊身體、又拒絕吃任何加工食品，採用「生酮飲食法」。

他們的合照震驚了不少網民，不論男女都紛紛留言羨慕媽媽非常漂亮，指「希望我到那個年紀也可以這麼美」。對於自己於網上爆紅，他笑言「害怕媽媽會要他的命」，又戲稱「有人問我畢業後幹什麼，我還在苦惱，但我媽媽爆紅了」。

越南網紅Jonathan Nguyen在社交網站上都有非常高人氣。圖擷自@jhn...
越南網紅Jonathan Nguyen在社交網站上都有非常高人氣。圖擷自@jhnguyeners
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圖擷自@jhnguyeners
圖擷自@jhnguyeners
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文章授權轉載自《香港01》

洛杉磯網紅越南社交Instagram生酮飲食
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