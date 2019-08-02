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印度淋浴間「高難度設計」被瘋傳 他想洗澡找不到開關

2019-08-02 18:51香港01 記者謝茜嘉／報導

正常情況下蓮蓬頭開關只有一個，不正常究竟有多瘋狂？最近一名日本女網友的丈夫到印度旅行，卻發現飯店房間內的廁所竟有多個蓮蓬頭開關，驚呼「簡直是高難度設計」。

有位日本女網友「teranekoya」在推特上PO出一張飯店淋浴間照片，表示「最近老公去了印度，飯店淋浴間根本是針對上級者設計的」，這個飯店位在印度列城的「The palece hotel」，從照片中可以看到牆壁上有許多開關，每個大小不一也沒有規律，遠看猜不出開關的真正構造。

從照片中可以看到蓮蓬頭下方有許多開關，每個大小不一也沒有規律，根本猜不出開關的真...
從照片中可以看到蓮蓬頭下方有許多開關，每個大小不一也沒有規律，根本猜不出開關的真正構造。圖擷自Twitter
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女網友也提到，後來老公先開最中間的把手，接著上方蓮蓬頭有熱水出來，但旁邊固定的小蓮蓬頭也全部跑出熱水，雖然成功洗澡但還是不懂這設計的意義是什麼，原來洗澡也會這麼耗工夫。

這一款淋浴間設計也引發推特網友熱烈討論，紛紛留言笑說「洗澡前還要先解謎嗎」、「開錯上面會有臉盆砸下來吧」、「這是少林寺的修行嗎」。

延伸閱讀：

關鍵一刻被攝鏡破壞　婚禮攝影師向賓客怒吼：唔好再用手機打卡！

【趣一趣】小朋友滾泥地變泥人　網民狂笑：識郁嘅兵馬俑！

文章授權轉載自《香港01》

印度淋浴間蓮蓬頭
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