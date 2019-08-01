印度男人小心吃牢飯！「三聲休妻」最高關3年

2019-08-01 14:07 世界日報 編譯中心／綜合31日電



「喊三次離婚即休妻」，印度立法列犯罪行為。 圖／ingimage 分享 facebook 印度國會7月30日通過1項法案，把穆斯林的1個具爭議式性的快速休妻陋習，列為犯罪，最高可判監3年。

部分穆斯林仍透過「3說離婚」，即男性通過電話、電郵或短訊對妻子說三次離婚，進行休妻。

伊斯蘭律法以及《古蘭經》裡，都沒有說丈夫可以快速休妻，《古蘭經》對於該怎麼離婚，有清楚的指導，它說至少要冷靜3個月，給夫妻雙方反省、和好的機會，而多數伊斯蘭國家，包括埃及、巴基斯坦和孟加拉，都禁止快速休妻。不過印度在結婚、離婚和贍養費上，沒有統一的民法，而是讓人民依各自宗教律法來制約。

印度最高法院2017年判定快速休妻違憲，要求政府立法律管制。但這個名為《穆斯林婦女婚姻權利保護法案》的法案，遭到主要反對黨國大黨的反對。該法案的通過被視為印度總理莫迪領導的人民黨政府的1大勝利。莫迪政府在他的首個任期內未能通過該法案，而該法案上周已先在下議院通過，並於7月30日在上議院獲得通過。

但此項法律引來兩極化的評價，支持者認為可維護女權，但反對者則不苟同把離婚列為刑事案，認為國家法律不該介入婚姻家庭，並稱祭出刑罰，未免太小題大作。也有人批評稱，這項嚴厲的措施容易被濫用，而性別平等只是個幌子，這其實是人民黨裡的印度民族主義勢力，在修理穆斯林。印度少數族群也抗議此法令，稱侵蝕了憲法保障的宗教自由。該法案只要在未來數日獲得總統的簽署，便將成為法律。