波蘭小鎮9年無男嬰出生成「女兒國」 遺傳學家急解謎

2019-07-31 22:00 聯合新聞網 綜合報導



波蘭一小鎮9年來沒有一個男嬰出生，但卻沒人能找出原因，因此吸引遺傳學家來解謎。圖擷自 今日美國 分享 facebook

電影《西遊記》中的女兒國竟在現實生活中上演！位在波蘭南部一處靠近捷克的村莊「Miejsce Odrzańskie」，竟然連續9年沒有生下一個男嬰，性別比失衡嚴重，當地政府也為此相當苦惱，但始終找不出為何生不出男嬰的原因，不可思議的情況讓大家都非常好奇，甚至引起遺傳學家的關注，想深入調查解密。

根據《今日美國》報導，整個城鎮都非常困惑，為什麼10多年來都沒有一位男孩在這裡出生，該鎮的市長認為有必要鼓勵父母為生男嬰而努力，因此祭出大禮，並表示「我不會透露具體的細節為何，但我敢保證，這份禮物將相當具有吸引力。」該城鎮的消防隊負責人托馬斯（Tomasz Golasz）也提到，整支消防隊主要都由女性組成，更透露，城鎮出生的最後一個男孩已是12年前。

報導中指出，村莊內大約有300人，但幾乎都是女性，沒有人知道為什麼村莊裡的居民只能生出女寶寶，之前有外地來的男性和這裡的女性結婚，結果還是生下2名女嬰。

這個神奇的「女兒村」引起波蘭華沙大學遺傳系教授普羅斯基（RafałPłoski）的興趣，特地前往該地調查，普羅斯基表示，將先確認這城鎮的居民，彼此之間是否有共同血緣關係，就算是久遠的祖輩關係都有可能造成影響，他也將會和父母及孩子面談，檢查環境條件，才能找出蛛絲馬跡。