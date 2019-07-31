警控麥香雞堡被偷咬 真相曝光後他GG了

2019-07-31 21:55 聯合新聞網 綜合報導



一位警察控訴麥當勞員工偷咬他的麥香雞堡，事情的真相卻讓該警察傻眼。麥當勞示意圖，與新聞事件無關。聯合報系記者徐如宜／攝影 分享 facebook 每個人一定都有過這樣的經驗，前一秒還想著要做什麼，後一秒就忘記了，或是前一秒已經做過的事，後一秒也想不起來。美國有一位警察日前控訴麥當勞的員工在販售麥香雞堡給他前偷咬一口，經過雙方後續調查，事情的真相讓警察傻眼，原來麥香雞堡上的缺口是警察自己咬的，他卻忘記這回事，事後這名警察已向麥當勞分公司致歉。

根據「今日美國」報導，一名任職美國佛州馬里昂郡的警察向位於印第安納波利斯的麥當勞分公司投訴，他在警局附近麥當勞買一個麥香雞堡，回警局後並未立即食用，等到想吃的時候發現麥香雞堡上有被咬過幾口的痕跡，這位警察表示當時警局內沒有其他人，而他也確定自己之前沒有吃它，於是他拿著麥香雞堡回到麥當勞去投訴。

這位警察回到麥當勞向輪值的主管投訴這件事後，麥當勞的主管當場表示歉意之外，同時贈送免費的餐點作為賠償，但被他回絕。警察表示麥當勞員工的這項行為非常不妥，他希望知道犯人是誰，更希望麥當勞能對該員工作出適當的處分。

整起事件經過馬里昂郡警察局和麥當勞共同調查後，發現事情真相出乎人意料，原來偷咬的人不是麥當勞員工而是這位投訴的警察。馬里昂郡警局表示，這位警察買回麥香雞堡後有隨口咬幾口，然後順手放進冰箱就去協助警局事務。數小時候回到警局，他已經忘記之前已經咬過幾口，以為是麥當勞員工所為。

真相水落石出後，這位冒失的警察也向麥當勞分公司致歉。