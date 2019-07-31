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家中出現「比成人手掌大」蜘蛛 她求救網友回：燒房子比較快

2019-07-31 20:47聯合新聞網 綜合報導

澳洲一名女子在家中看到一隻巨大蜘蛛，嚇的她上網求助網友。 圖／翻攝自臉書
澳洲一名女子在家中看到一隻巨大蜘蛛，嚇的她上網求助網友。 圖／翻攝自臉書
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蜘蛛是許多人害怕的昆蟲之一，若是在家中出現大型蜘蛛絕對會讓人驚聲尖叫。澳洲有一名女子發現家裡出現一隻巨大蜘蛛，身形大小宛如一個成年人的手掌大，讓她嚇的花容失色。她拍下照片上傳臉書，網友們看了驚呼不已，有人則建議可以用火燒死蜘蛛。

這名住在澳洲昆士蘭州（Queensland）湯斯維爾市（Townsville）的女子克拉克（Laree Clarke），30日在自己臉書放上2張照片，她說在家裡看到天花板牆角出現一隻巨大的蜘蛛，嚇得不知如何是好，只好趕緊問網友該怎麼辦？

從照片裡看到這隻獵人蛛（Huntsman spider）大小超過成人的手掌大，8隻腳相當細長，更突顯牠的巨大。克拉克原本打算拿個容器把蜘蛛裝起來，但牠實在太大隻，而且當克拉克靠近時，獵人蛛就會露出尖牙，伸長長腿，讓她快要崩潰，只能束手無策。

網友紛紛幫忙獻策，有幾個人建議「用火燒死牠」，還有人開玩笑的說「把房子燒了比較快」、「叫牠付租金啦」，不過也有人警告不要為了燒死蜘蛛，反而讓自己變成縱火犯。克拉克事後再發文表示蜘蛛已安全移除並且釋放了。

獵人蛛是一種巨型蜘蛛，以速度與狩獵形式得名，因體型與外貌，又被稱為巨蟹蜘蛛，有毒、但非劇毒。《國家地理雜誌》指出，僅管外型可怕，獵人蛛其實對人類無害。

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