早稻田高材生寫「買春部落格」爆紅 夢想成為第一AV男優

2019-07-31 18:51 聯合新聞網 綜合報導



篠塚康介喜愛在部落格上分享自己的買春經驗，最近則是立志成為日本第一AV男優。圖擷自／twitter 分享 facebook 日本名校早稻田大學的高材生篠塚康介，喜愛在部落格上分享自己的買春經驗，意外在網路爆紅，由於他在文章中並無掩藏自己的本名與身分，因此驚動學校約談，甚至爆發家庭革命、離家出走，最近則是立志成為「日本第一AV男優」，再度引起大眾的關心。

綜合日媒報導，現正就讀語文系三年級的康介，近期接受媒體專訪，他向社會分享他離奇的成名路，他說自己去年在池袋被一名男性哄騙，稱支付12萬日幣(約3.4萬台幣)就可以與知名AV女優共享春宵，沒想到卻在酒店被放鴿子，他說「6月中我本來要去泡泡浴店破處，聽信有人說可以見到AV女優，結果根本沒看到人還被騙了12萬」。

不過康介在兩個星期後，就成功於「處男」身分畢業，他在部落格中說「兩個星期之後我在居酒屋和一位人妻聊開，就在她的車上破處了」。在此之後，他經常光臨各家風俗店，連出國也會體驗當地的「服務」，並寫成文章在網路上分享。康介曾經在部落格上寫「喝了能量飲料，感覺今天晚上我就是宇都宮的射精王啦！統統給我讓路」，甚至還稱自己只是個窮學生，沒有那麼多錢去風俗店寫體驗談，因此希望粉絲贊助。

隨著康介的部落格爆紅後，他隨即收到校方的約談通知，沒想到老師十分支持他的創作，認為他並無違法，甚至稱讚康介的文筆很吸引人。但當他向家中坦承，自己的夢想是成為一名AV男優時，康介的媽媽完全不能接受，大罵「你是笨蛋嗎？這樣的事大家都能做好嗎」。