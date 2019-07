空服員躲在行李架 乘客：我在做夢嗎？

西南航空的一名空服員在登機時躲在行李架上和乘客打招呼。圖擷自 推特 分享 facebook

登機時,通常機組員總是站在機艙口或是走道間歡迎,並指引乘客就坐。但美國西南航空(Southwest Airlines)日前卻來了一場「非典型」的問候。一名空服員竟然躲在行李架空間,探頭出來和乘客打招呼。一位乘客見此有趣的場景,忍不住拍下現場畫面,並分享在網路上。

週一下午,一名搭乘西南航空從納什維爾(Nashville)飛往費城(Philadelphia)航班的乘客羅尼卡·勞埃德(Veronica Lloyd),在登機時看到一名空服員躲在行李架的空間,並不時地探頭向其他乘客們打招呼。她將畫面錄下來並上傳到推特上寫道:「我是在做夢嗎?」她更表示對此她無法停止大笑。

對於這則貼文,網友們紛紛笑喊「她到底在幹嘛?」也有網友表示看到空服員躲在行李架上,「很像看到自己的貓」。《福斯新聞》報導西南航空對此事件的聲明,表示:「西南員工以展示他們的幽默感和獨特個性而著稱。在這種情況下,我們一名空服員試圖在登機時與客戶進行短暫的娛樂。」西南航空更強調,他們始終將安全視為第一要務。

I can’t get over how weird I find this. @SouthwestAir please get it together pic.twitter.com/bEHkMMgGXU