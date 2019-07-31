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空服員躲在行李架 乘客：我在做夢嗎？

2019-07-31 19:34聯合新聞網 綜合報導

西南航空的一名空服員在登機時躲在行李架上和乘客打招呼。圖擷自推特
西南航空的一名空服員在登機時躲在行李架上和乘客打招呼。圖擷自推特
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登機時，通常機組員總是站在機艙口或是走道間歡迎，並指引乘客就坐。但美國西南航空（Southwest Airlines）日前卻來了一場「非典型」的問候。一名空服員竟然躲在行李架空間，探頭出來和乘客打招呼。一位乘客見此有趣的場景，忍不住拍下現場畫面，並分享在網路上。

週一下午，一名搭乘西南航空從納什維爾（Nashville）飛往費城（Philadelphia）航班的乘客羅尼卡·勞埃德（Veronica Lloyd），在登機時看到一名空服員躲在行李架的空間，並不時地探頭向其他乘客們打招呼。她將畫面錄下來並上傳到推特上寫道：「我是在做夢嗎？」她更表示對此她無法停止大笑。

對於這則貼文，網友們紛紛笑喊「她到底在幹嘛？」也有網友表示看到空服員躲在行李架上，「很像看到自己的貓」。《福斯新聞》報導西南航空對此事件的聲明，表示：「西南員工以展示他們的幽默感和獨特個性而著稱。在這種情況下，我們一名空服員試圖在登機時與客戶進行短暫的娛樂。」西南航空更強調，他們始終將安全視為第一要務。

空服員
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