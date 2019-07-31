快速休妻恐吃牢飯 印度婚俗入罪化

2019-07-31 18:19 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



「說三聲離婚就能休妻」的習俗已走入歷史！印度議會將其入罪。印度議會30日批准法案，將快速休妻習俗列為刑事犯罪，伊斯蘭教的快速休妻習俗在印度一直未被入罪化，原因是正反意見不一、太過爭議。該國總理莫迪在法案通過後表示「這是性別平等的一小步」，但部分穆斯林神職人員批評，連休妻、離婚這種宗教習俗都在管，是不是有點離譜。

根據《英國廣播公司》報導，印度議會30日終於透過99票比84票，將伊斯蘭教習俗的快速休妻列入刑法犯罪，最高刑責可達3年監禁，莫迪很快推文表達讚賞，稱這是性別平等的重要之舉，盼能洗白印度性別差異陋習多的形象，往平權邁進。

快速休妻（Triple Talaq）的意思就如字面上所說的「說三次離婚」，這是指男性只要對妻子說出三次離婚詞就能單方面解除婚姻，無需付出任何補償，而且說話方式還不限於面對面，連用簡訊都能。

這在印度穆斯林社會是長久以來的習俗，但起初並不是出自於可蘭經，這只是從部分穆斯林社群開始，最後因性別不平等而流傳成俗；快速休妻早在2017年就被判過違憲，但因爭議性過高而擱置，就連部分婦女都認為，休妻、離婚這種不傷害社會他人的習俗都要定罪，是否過於嚴苛？

據《經濟學時報》報導，伊斯蘭教神職員更是反對此法的死忠派，他們甚至提出「陰謀論」，認為這是莫迪想操弄社會觀點，打著「促進性別平等」的幌子，正當性攻擊伊斯蘭教，把宗教的習俗污名化成「社會進步的阻礙」，意即把長久以來性別不平等的問題推到宗教習俗上。

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