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南韓網紅直播時虐狗 囂張回嗆警察：打自己的狗有錯？

2019-07-31 16:40聯合新聞網 綜合報導

南韓網紅在直播時不小心被狗狗的腳劃到臉，便用力的拍了狗狗一巴掌。圖擷自승냥이Yo...
南韓網紅在直播時不小心被狗狗的腳劃到臉，便用力的拍了狗狗一巴掌。圖擷自승냥이Youtube
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南韓一名電玩直播主「狐狼」（승냥이）在youtube上有3萬7千多位訂閱者，日前他所居住區域的警察到他家調查，原因是有網友在狐狼直播時看到他毆打自己飼養的狗狗「太陽」，但狐狼囂張回嗆警察狗是他的財產，他愛怎樣就怎樣，引發網友怒火，上南韓總統府「青瓦台」請願要求加重虐待動物的罰則。

狐狼多次在直播時毆打太陽，26日直播時，因為網友檢舉狐狼對著太陽的臉狠打四巴掌因而報警。警察登門拜訪後，狐狼依舊在位子上與門外的警察對話。據《東森新聞》報導，狐狼當時開著直播回嗆警方「又有人亂報案了呢。我打的是我自己的狗，這有什麼？」還說狗是自己的財產，要怎麼對牠是我的事。

不僅如此，狐狼繼續挑釁網友，讓網友告他虐待動物，稱南韓的《動物保護法》只是虛有其表，不會有人因為虐待動物而受到處罰，甚至揚言對報案的人提告。不改囂張行徑，更在日後的直播中，直接抱起太陽往床上摔。

大批網友看不下去，紛紛上青瓦台網站請願，要求政府加重虐待動物的處罰，且因為有許多孩子會使用youtube，政府也應針對youtuber的不良行為訂立罰則。根據青瓦台請願的規定，只要在一個月內有超過20萬人連署，青瓦台就必須正式回應民眾的訴求。請願書29日公佈，截至目前已有超過十萬人參與連署。

青瓦台直播主虐狗
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