親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

評／「齊天大聖」韓國瑜 是Ｍ型社會的政治原子彈

郭台銘、柯文哲合組「原子彈」？逾6成網友有相同疑問

女童下體爆血沾尿布 檢查後竟是牠入侵「寄居」

2019-07-31 17:02聯合新聞網 綜合報導

泰國一名女童因下體不斷出血，還沾滿尿布，家長嚇的立刻帶她去醫院檢查，沒想到竟然是...
泰國一名女童因下體不斷出血，還沾滿尿布，家長嚇的立刻帶她去醫院檢查，沒想到竟然是隻水蛭在她下體「寄居」。圖擷自Napaporn Thanawong臉書
分享

夏天水蛭橫行，水蛭入侵人體內吸血的事件更是時有所聞。日前泰國一名網友Napaporn Thanawong在臉書上PO文，表示自己4歲姪女的下體遭到水蛭鑽入，使的她下體一直莫名的出血，照片中只見鮮血沾滿整個尿布，家長發現後嚇的趕緊帶她去醫院檢查，沒想到竟然是隻水蛭跑到了女童的下體，才會導致流出大量鮮血。

根據泰國《MGR新聞網》報導，該名女童因下體遭到水蛭入侵，造成她血流不止，還因為受到驚嚇而不斷哭泣，家長帶孩子去醫院檢查後才發現，一隻水蛭不斷的在女童的下體吸食，所幸水蛭在「吃飽喝足」後自行爬出，目前只需等待止血，醫生也會再進一步檢查是否有其他過敏反應。

女童的家長表示，他們並不曉得水蛭是如何爬到女童的下體，懷疑可能是因為潮濕的雨季，讓各式各樣的昆蟲爬進屋內，因為他們很少帶女童外出，而且就算出門穿裙子也會再多加一件褲子，在事發前也未察覺任何異狀，直到女童被血嚇到爆哭，才趕緊找醫生檢查。

對此，醫師也提到，幸好這隻水蛭沒有毒性，等牠「吸飽了」就會自行爬出。並提醒民眾，若是不慎飲用不乾淨的水源，可能會導致水蛭的幼蟲進入呼吸道或鼻腔，並在人體寄居，因此一定要多加留意。

水蛭泰國
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

南韓網紅直播時虐狗 囂張回嗆警察：打自己的狗有錯？

2019-07-31 16:40

趁老婆出差下載交友軟體 配對結果讓他上網求救

2019-07-31 14:18

男捐贈母親遺體給研究中心 竟用於軍方爆炸測驗

2019-07-31 13:42

洪水中的「深度報導」巴國記者只露出頭做報導

2019-07-31 11:14

女度假前紋眉竟慘變「憤怒鳥」 11萬海島旅遊直接泡湯

2019-07-30 21:44

女子參加歡樂趴遇槍擊案 傲人上圍內衣竟救了她命

2019-07-30 20:30

蝗蟲吃菜，人吃蝗蟲：葉門餐桌的「災難食物鏈」

2019-07-30 20:30

韓國棒球賽KissTime捕捉小兄妹 哥哥強吻妹妹全場尖叫

2019-07-30 19:43

離婚後求復合不成 狠母親手溺死雙胞胎

2019-07-30 17:21

獨自住房以為老公抱手臂 婦人眼睛一睜忽見青蛇纏身

2019-07-30 17:01

男子從瀑布頂端跌落 巨響聲迎來鮮血眾人嚇傻

2019-07-30 15:41

女模懷孕按摩流產昏迷亡 醫師：按摩不是主因

2019-07-30 14:24

影／搭雲霄飛車突遇不速之客 澳女孩迎面撞上飛鳥飆髒話

2019-07-30 10:27

記錄老公邋遢行徑引共鳴！ 日本人妻IG帳號爆紅

2019-07-30 10:05

不滿被蛇咬一口 他反將蛇咬成碎片送醫急救

2019-07-30 09:53

天上掉下禮物？一覺醒來百萬特斯拉停家門口 真相令人傻眼

2019-07-29 21:47

房子只要31元！ 瑞士小鎮石頭屋出售環境美如畫

2019-07-29 17:59

少女海邊浮潛 背部竟曬出兩顆雞蛋大巨型水泡

2019-07-29 15:14

美食人魔殺前女友 電鋸剖頭取腦煮來吃

2019-07-29 14:26

夏日熱辣辣 「蟲蟲雪糕」奶油味豐富

2019-07-29 09:34

全球最大鋼琴高三層樓弦線長近5米 刷新世界紀錄

2019-07-28 20:44
看更多

熱門文章

女子參加歡樂趴遇槍擊案 傲人上圍內衣竟救了她命

2019-07-30 20:30

川普延後售台F-16戰機 美議員控：把台灣當美中貿易談判籌碼

2019-07-30 21:46

貿易談判前夕 習喊話：打好化險為夷主動戰

2019-07-31 00:07

女度假前紋眉竟慘變「憤怒鳥」 11萬海島旅遊直接泡湯

2019-07-30 21:44

他打開媽媽冰箱驚見女嬰屍 疑是自己親生姊姊

2019-07-31 10:29

男捐贈母親遺體給研究中心 竟用於軍方爆炸測驗

2019-07-31 13:42

憂英國硬脫歐 北愛爾蘭、蘇格蘭喊「脫英」

2019-07-30 22:02

趁老婆出差下載交友軟體 配對結果讓他上網求救

2019-07-31 14:18

韓國棒球賽KissTime捕捉小兄妹 哥哥強吻妹妹全場尖叫

2019-07-30 19:43

京都動畫縱火案 嫌犯曾投稿小說參賽但落選

2019-07-30 23:11

影／新加坡用機器人煮湯麵 45秒做好一碗

2019-07-30 17:55

美韓軍演下周登場 北韓今早再發射數枚飛彈

2019-07-31 07:09

川普警告中國 別想拖到美國大選後達成貿易協議

2019-07-30 20:06

蘋果財報後電話會議 5大重點一次看

2019-07-31 08:40

邊談判邊開砲 川普推文批中國占便宜

2019-07-31 00:09

人頭當足球！巴西監獄幫派屠殺57死

2019-07-30 23:51

拜華為所賜 這檔水餃股成了美國最飆太陽能股

2019-07-31 13:56

美國股市臨Fed決策日連二日下跌 科技股中川普箭落馬

2019-07-31 06:36

美國運動服飾品牌UA下修北美財測 股價暴跌13%

2019-07-30 20:27

川普對中國放話 美股早盤「嚇」跌

2019-07-30 21:54

川普又嗆中 紐時：凸顯談判吃癟

2019-07-31 14:14

強森脫歐協議 蘇格蘭：恐帶來災難

2019-07-30 18:10

遊戲機晶片需求不如預期 AMD料本季營收令市場失望

2019-07-31 07:46

蘋果本季營收預測高於分析師預期 新iPhone表樂觀

2019-07-31 06:18

洪水中的「深度報導」巴國記者只露出頭做報導

2019-07-31 11:14

習近平表弟豪賭 澳洲警方調查是否洗錢滲透

2019-07-31 12:45

美國將繼續對中、台等六國部分進口鋼品實施反傾銷關稅

2019-07-31 06:51

觸貿易談判楣頭？川普批中國沒履諾 美股期指跌

2019-07-30 20:23

貿易談判北京採拖字訣 川普：別想拖到美大選後

2019-07-30 22:47

駐韓軍費又要調 美國開價50億美元

2019-07-30 23:58

美企財報驚喜 沖淡美股焦慮

2019-07-30 23:45

北韓今晨再度試射兩枚短程飛彈 飛行250公里

2019-07-31 08:17

中美上海貿談「恐陷針鋒相對」

2019-07-31 00:07

美史上最貴戰艦 福特號竟連彈藥升降機都沒好

2019-07-31 15:00

憂硬脫歐 蘇格蘭、北愛喊脫英

2019-07-30 23:50

川普反法西斯發言惹議 Cuso標籤瘋傳

2019-07-30 18:09

UA拉警報 下修北美財測

2019-07-30 23:45

強森不顧硬脫歐經濟風險 英鎊恐被推入近35年最低

2019-07-31 11:20

英相對歐盟下最後通牒 強森揚言不重啟脫歐談判 英鎊急貶

2019-07-30 23:45

日韓貿易戰 美國促請雙方先不要再有動作

2019-07-31 08:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top