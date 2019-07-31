女童下體爆血沾尿布 檢查後竟是牠入侵「寄居」

2019-07-31 17:02 聯合新聞網 綜合報導



泰國一名女童因下體不斷出血，還沾滿尿布，家長嚇的立刻帶她去醫院檢查，沒想到竟然是隻水蛭在她下體「寄居」。圖擷自 Napaporn Thanawong臉書 分享 facebook

夏天水蛭橫行，水蛭入侵人體內吸血的事件更是時有所聞。日前泰國一名網友Napaporn Thanawong在臉書上PO文，表示自己4歲姪女的下體遭到水蛭鑽入，使的她下體一直莫名的出血，照片中只見鮮血沾滿整個尿布，家長發現後嚇的趕緊帶她去醫院檢查，沒想到竟然是隻水蛭跑到了女童的下體，才會導致流出大量鮮血。

根據泰國《MGR新聞網》報導，該名女童因下體遭到水蛭入侵，造成她血流不止，還因為受到驚嚇而不斷哭泣，家長帶孩子去醫院檢查後才發現，一隻水蛭不斷的在女童的下體吸食，所幸水蛭在「吃飽喝足」後自行爬出，目前只需等待止血，醫生也會再進一步檢查是否有其他過敏反應。

女童的家長表示，他們並不曉得水蛭是如何爬到女童的下體，懷疑可能是因為潮濕的雨季，讓各式各樣的昆蟲爬進屋內，因為他們很少帶女童外出，而且就算出門穿裙子也會再多加一件褲子，在事發前也未察覺任何異狀，直到女童被血嚇到爆哭，才趕緊找醫生檢查。

對此，醫師也提到，幸好這隻水蛭沒有毒性，等牠「吸飽了」就會自行爬出。並提醒民眾，若是不慎飲用不乾淨的水源，可能會導致水蛭的幼蟲進入呼吸道或鼻腔，並在人體寄居，因此一定要多加留意。