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男捐贈母親遺體給研究中心 竟用於軍方爆炸測驗

2019-07-31 13:42聯合新聞網 綜合報導

吉姆5年前將母親遺體捐贈給研究中心，但中心卻將遺體賣給軍方做爆破實驗。圖擷自da...
吉姆5年前將母親遺體捐贈給研究中心，但中心卻將遺體賣給軍方做爆破實驗。圖擷自dailynews
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一名美國亞利桑那州男子5年前將母親遺體交給生物資源中心，但幾天過後他竟收到裝有母親骨灰的木箱，但對方並沒有告知他遺體做了哪些處理，直到他收到路透社記者寄給他的文件，他才知道原來母親的遺體被軍方拿去做爆炸測試的實驗。

根據英國《每日郵報》報導，這名叫吉姆（Jim Stauffer）的男子，5年前將自己母親遺體交給亞利桑那州的生物資源中心，因為吉姆的母親在73歲時因為阿茲海默症離世，但醫生卻說他母親沒有這種疾病的基因，因此吉姆將母親的遺體捐贈給當地的研究中心，希望繼續調查。

在捐贈前吉姆與中心人員簽署了協議，裡面詳細的記載對遺體的處理，但幾天過後，吉姆卻收到裝有母親骨灰的木箱，且對方並沒有提供關於遺體使用的資訊，直到他收到路透社記者給的文件，上面記載中心人員將吉姆母親遺體以6000美元（約台幣18萬）的金額出售給軍方做爆破測試實驗。

吉姆說：「母親的遺體被綁在椅子上，並在下方引爆，為的是了解當車輛被簡易爆炸裝置擊中時人體會經歷什麼。」，吉姆以及另外33名原告也向這家生物資源中心負責人戈爾（Stephen Gore）提出告訴，戈爾也向聯邦政府認罪，承認這些屍體並沒有以捐贈者允許的方式使用，最後他也遭判處延緩入獄1年、緩刑4年，以及支付12萬1千美元（約台幣370萬）的賠償金。

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