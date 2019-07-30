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女度假前紋眉竟慘變「憤怒鳥」 11萬海島旅遊直接泡湯

2019-07-30 21:44聯合新聞網 綜合報導

日前一名英國女子到美容院做了眉蠟美容，沒想到一名實習生竟將她的眉毛紋的像「憤怒鳥...
日前一名英國女子到美容院做了眉蠟美容，沒想到一名實習生竟將她的眉毛紋的像「憤怒鳥」。圖擷自太陽報
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眉毛可以說是臉上的重要部位，因為眉型不但可以影響一個人的氣質，更可能影響運勢，而「紋眉」通常都是一般人處理自己眉毛的方式，不僅可以省去上妝時的畫眉步驟，更可以維持一段時間。但日前卻有一名英國女子接受眉蠟美容，沒想到竟被美容師紋成「憤怒鳥」，讓她當下崩潰大哭。

根據英國《太陽報》報導，這名英國威爾斯37歲的女子芮絲（Colline Rees），花了3000英鎊（約台幣11.4萬）預計要去西班牙特內費里島（Tenerife）旅遊，出發前去做了眉蠟美容，不料原來幫她紋眉的美容師，只是一名實習生，把芮絲的眉毛紋的有如遊戲角色「憤怒鳥」那又粗又黑的眉毛，讓她相當不滿。這樣的眉毛使她不敢見人，就連原本出國旅遊的美好心情都被破壞。

芮絲表示，過去他們一家都只在威爾斯地區旅遊，這次難得有機會能飛到國外度假，沒想到花了大錢的假期，就這樣被這對眉毛給毀了，她無奈的說「我不知道該笑還是該哭」、「所有親朋好友都說我看起來像憤怒鳥」。僅管她努力的想在孩子們面前裝出沒事的樣子，但最後還是只能坐下來，看著別人玩。

報導中也提到，芮絲在她10歲時就患有脫髮症，現在仍然受到影響，身上的毛髮長得比別人更慢，因此她都會固定到鎮上一間美容院修補眉毛，原本以為做了眉蠟美容可以增強自信，想不到當天因為設計師忙不過來，所以改派實習生幫忙，結果卻變成這樣。

最後芮絲在臉書上尋求幫助後，終於有位化妝師願意幫她把眉毛補救回來，看起來比較討人喜歡。她也表示「我永遠不會再去那家美容院做眉毛了！」

英國憤怒鳥
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