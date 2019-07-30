離婚後求復合不成 狠母親手溺死雙胞胎

2019-07-30 17:21 聯合新聞網 綜合報導



英國發生一起駭人的母親殺子命案，母親因與前夫復合不成，竟在一氣之下親手溺死自己的親骨肉。圖擷自 都市日報 分享 facebook

每個孩子都是母親懷胎10個月生下來的寶貴生命，因此每位母親，都會將自己的孩子視為上天最珍貴的禮物。但去年年底在英國肯特郡卻有一名母親，因不滿與結婚多年的丈夫離婚，多次求復合卻遭拒，在一氣之下，竟然把才23個月大的雙胞胎兒女雙雙扔進浴缸裡，將他們活活溺死，前夫在得知消息後悲痛不已。近日該名母親在法院公聽會上坦承犯行，此案再度受到大家關注。

根據英國《每日星報》報導，這名38歲的母親薩曼莎（Samantha Ford）與前夫史蒂夫（Steve Ford）在卡達結婚，婚後10多年來兩人一直定居當地，由於薩曼莎一直想要有小孩，因此最後決定透過試管嬰兒的方式，產下一對龍鳳胎。去年兩人搬回英國居住，但薩曼莎卻始終反對這項決定，因為她不願意離開在中東的富裕生活，不斷向前夫施壓搬回中東，但史蒂夫並沒有接受這項提議，夫妻的關係也因此逐漸惡化。

由於薩曼莎無法如願搬回卡達，因而變得越來越憂鬱，還常常跟史蒂夫起爭執，最後史蒂夫決定與薩曼莎結束這段婚姻，但沒想到離婚後，薩曼莎的病情不但沒有好轉，反而還三番兩次的請求史蒂夫與她複合，試圖說服史蒂夫回到她身邊，但屢屢遭拒，情緒瀕臨崩潰的薩曼莎，甚至還曾在網路上搜尋自殺和謀殺的方法。

不料薩曼莎在去年12月某天幫雙胞胎洗澡時，竟直接將他們泡進浴缸活活溺死，在犯案後還駕車以時速100英里（約160公里）的速度試圖衝撞大卡車輕生，還不斷大聲吶喊「拜託讓我死吧！我已經殺死我的孩子了」。警方接獲報案後，立刻趕到家中，不過2名嬰兒早已沒了呼吸心跳，慘死在浴缸中。

對此，史蒂夫難過的表示，完全無法理解為何薩曼莎會做出這種殘忍的行為，並提到，薩曼莎過去經常做出許多激烈行為，但沒想到竟然會殺死自己的親骨肉。事發後，薩曼莎被依殺人罪起訴，26日她在聽證會上也坦承犯下罪刑，全案將在8月16日做出最終裁定。