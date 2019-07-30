女模懷孕按摩流產昏迷亡 醫師：按摩不是主因

2019-07-30 14:24 聯合新聞網 綜合報導



日前泰國一名有孕在身的女模因為去按摩，結果意外導致中風流產，自己也陷入昏迷半年，最後在7月19日拔除維生器過世，該起事件在泰國引發討論，泰國衛生部更警告，懷孕婦女按摩有風險，而該店按摩師則被起訴為過失殺人。

針對這起事件，婦產科醫師蘇怡寧在臉書po文表示，事情的結論並非就是「孕婦不能按摩」，因為很多人可能看了這則新聞，大家就會互相告誡，但事實不是如此，「實情是，這個孕婦應該是患有某種血液凝固疾病，在按摩的時候血栓就跑到肺部造成肺栓塞。」

而且蘇怡寧還說，即便這位孕婦當時沒有去按摩，日後她也有很高的機會在某一天產生肺栓塞，尤其是在她剛生產完的時候，因此，按摩不是導致她死亡最主要的原因，栓塞才是。

他解釋，女人懷孕後凝血功能本身就會上升，這是造物主的特殊機制設計，目的是為了保護孕婦在生產時不要大量出血，但如果本身就有凝血功能方面的疾病，比如S蛋白缺乏或C蛋白缺乏等，就會增加血栓的風險。

蘇還說，大家不要看到這則新聞就嚇到，只要孕婦去按摩就好像要自殘一樣，他表示，個案不代表通案，甚至孕婦按摩有時候也是有幫助的，在按摩這件事情上面他能夠給的建議就是，適度的按摩沒有不舒服的感覺，就沒有什麼不可以的，當然凡事過猶不及都是不好的。