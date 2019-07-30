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記錄老公邋遢行徑引共鳴！ 日本人妻IG帳號爆紅

2019-07-30 10:05聯合新聞網 綜合報導

一位日本人妻抱怨老公常把用過的衛生紙揉一揉直接丟在地上。圖／取自IG
一位日本人妻抱怨老公常把用過的衛生紙揉一揉直接丟在地上。圖／取自IG
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另一半的生活習慣差該怎麼辦？日本福岡一名人妻因受不了老公種種邋遢行徑，特別開設IG帳號記錄老公的惡劣日常，引起許多婆婆媽媽的共鳴，迅速爆紅，追蹤人數已有28.6萬。

這位人妻以「＠gomi_sutero」為帳號名，音同日文中的「把垃圾丟掉」，紀錄老公的邋遢日常，個人簡介寫道自己和老公的感情很好，但「直到老公學會把衛生紙丟掉的那天前，這個帳號都會持續更新，若是老公發現的話請原諒她」。

她在貼文中提到老公的奇葩行徑，常把用過的衛生紙揉一揉直接丟在地上，走到哪就丟到哪、垃圾也愛亂丟，害得她一天都要幫忙丟個7、8次，更吐槽30歲老公的行為就像朋友家2歲的小孩一樣，還有飲料常喝剩下一口還冰回冰箱、瓶瓶罐罐的蓋子全都不確實蓋好等等。

她拍下老公飲料喝剩一口也要冰回冰箱的照片。圖／取自IG
她拍下老公飲料喝剩一口也要冰回冰箱的照片。圖／取自IG
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瓶瓶罐罐的蓋子總是不蓋緊。圖／取自IG
瓶瓶罐罐的蓋子總是不蓋緊。圖／取自IG
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而最讓她苦惱的是廁所衛生紙的問題，老公不僅懶得把用完的捲筒紙筒拿去丟，甚至沒了都懶得把放在一旁的新捲筒拿起來裝，還有衣服很奇怪的都是翻出來晾、把脫掉的褲子和襪子扔地上，不過她也提及老公有時也會做出許多好笑的幽默舉動。

老公懶得把用完的捲筒紙筒拿去丟。圖／取自IG
老公懶得把用完的捲筒紙筒拿去丟。圖／取自IG
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甚至還玩用完的捲筒，讓她哭笑不得。圖／取自IG
甚至還玩用完的捲筒，讓她哭笑不得。圖／取自IG
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網友看到貼文紛紛表示「看這些照片真的好有共鳴，我已經結婚24年，憤怒指數一直在上升」、「瓶子留下這個很微妙的量，讓人很討厭」、「跟我的老公簡直一模一樣」、「我還以為是在講我老公，太有共鳴了！」、「根本想整死老婆」、「雖然很同情你，但我忍不住笑了」。

衣服每次都是翻過來晾也令她不解。圖／取自IG
衣服每次都是翻過來晾也令她不解。圖／取自IG
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福岡結婚衛生紙
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