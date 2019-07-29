天上掉下禮物？一覺醒來百萬特斯拉停家門口 真相令人傻眼

2019-07-29 21:47 聯合新聞網 綜合報導



日前美國一名男子，一覺醒來發現竟然有一輛特斯拉停在家門口，結果仔細一看才知道，原來是有人在偷他們家的電。圖擷自 每日郵報 分享 facebook

一覺醒來發現名車停在家門口，以為是天上掉下來的禮物，但實際上卻是來偷電的！近日美國佛羅里達州萊克沃思市（Lake Worth）的一名男子，在早上醒來後，赫然發現家門口的庭院內，停了一輛價值百萬的特斯拉電動汽車，原以為是天上掉下來的大禮，結果仔細一看才發現，其實是車主私自把車停在他們家的草坪，幫自己的愛車充電，讓他氣的打電話報警。

根據《每日郵報》報導，草坪的主人菲爾（Phil Fraumeni）表示，當天早上園藝師告訴他，要他把停在草坪上的車子移走，當下他心想，車子明明就停在車庫裡，怎麼會有車子停在草坪，結果出去查看才發現，一輛特斯拉停在他家的草坪上，甚至還接上一條120伏特的電線，在偷他們家的電。過了幾個小時後，車主依然沒有出現，直到菲爾打電話報警後，才看到車主現身。

車主向警方聲稱，前一天晚上他剛好在附近探望朋友，由於車子的電力耗盡，又臨時找不到充電的地方，才會在情急之下去使用菲爾家的電，甚至還充超過12小時。警察也警告車主，竊取別人家的電力，又將車子停在他人的草坪上屬於違法行為。

但菲爾對此事採取輕鬆愉快的態度，不但沒有對車主提出告訴，更沒有向車主要求使用電力的賠償金。附近鄰居得知此事後，紛紛向菲爾開玩笑表示「我們也可以把車子開進你家的草坪嗎？」