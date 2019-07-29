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房子只要31元！ 瑞士小鎮石頭屋出售環境美如畫

2019-07-29 17:59聯合新聞網 綜合報導

瑞士一處山區小鎮，一棟房子只要台幣31元，吸引許多民眾考慮購買。圖擷自獨立報
瑞士一處山區小鎮，一棟房子只要台幣31元，吸引許多民眾考慮購買。圖擷自獨立報
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一棟房子居然只要31元！位於瑞士義大利語區一座山區小鎮莫堤西嘉（Monti Sciaga），因為地處偏遠，居民不斷外流，使當地房屋變得破舊不堪，因此當地政府為了吸引外地人口前來居住，就決定把荒廢的房屋以81便士（約台幣31元）的價格出售，希望能幫助振興整個村莊。

根據英國《獨立報》報導，這些石頭小屋名叫魯斯蒂奇（Rustici），周圍不僅被山水環繞，而且山腳下就是瑞士知名的馬焦雷湖（Lago Maggiore），還可以爬上附近的聖薩爾瓦托雷山（San Salvatore），山上許多地方都可以眺望美麗的湖景。但因為人口大量外流，造成這些石頭房屋逐漸變成廢墟。

便宜賣屋消息一出，便吸引許多民眾的關注，但想要買下這邊的房子還是必須符合一些條件，因為這些台幣31元的房子其實就是荒廢小屋，是由石頭堆砌而成的，因此做為報價的一部分，民眾在住進去之前，必須根據當地法律將房屋全面裝修。但即使如此，當地政府表示，因為村莊與水管管線相連，因此不必擔心翻修後沒有水管管線的問題。

許多民眾也認為，這樣的地裡位置跟優惠價格實在值得考慮，雖然房屋的外觀看起來不太美觀，但用這樣的價格可以居住在這風景如畫的歐洲環境，還是相當值得。

瑞士房價
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