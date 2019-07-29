少女海邊浮潛 背部竟曬出兩顆雞蛋大巨型水泡
夏天烈日當頭，出門前一定要做好防曬措施，若是防曬措施沒做好，不僅會被曬黑，也可能會被嚴重曬傷。日前英國就有一名女子，和家人一同到古巴的海邊浮潛完一小時後，因被烈日嚴重曬傷，居然在背部上出現兩顆雞蛋大的水泡，甚至還會流出汁液，讓家人紛紛嚇傻。
根據英國《太陽報》報導，這名16歲的英國少女史奎斯（Maisie Squires）和家人一起到古巴旅遊，一天到海邊浮潛，一開始她沒有意識到自己的背部已經曬傷，直到在結束浮潛後的一個小時，她開始感到手臂和背部傳來陣陣刺痛感，像是正在燃燒，她的母親為了幫她減輕疼痛，試圖在曬傷部位擦上防曬乳，但情況不但沒有好轉，甚至還在背上長出兩顆巨型水泡，因當下無法及時找醫生治療，因此讓她當晚難以入眠，甚至無法翻身。
第二天，史奎斯不得不搭乘9小時的飛機回到英國接受治療，她還在臉書上PO出她被曬傷的照片，只見背部上出現兩顆凸起的巨型水泡，背部周圍也有明顯的曬傷痕跡，當她將衣服放下時，都能清楚看見因水泡而凸起的形狀，相當嚇人。史奎斯表示，她總認為水泡每小時都在變大「走路時，就像背上有水球，讓我感到水泡內的液體在到處流動。」
就醫後，醫生建議史奎斯要讓水泡「自行爆開」，並指出是因為防曬乳塗抹不均勻或是擦的量不夠，甚至沒有防水的功能，才會導致保護力不足，造成嚴重曬傷。皮膚科醫生更提醒，若是皮膚嚴重曬傷，一定要盡速就醫，否則就可能需要接受皮膚移植，甚至也有很高的感染風險，因此長時間在陽光下游泳或潛水，最好穿上保護皮膚材質的衣服，來避免過量的紫外線傷害。
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