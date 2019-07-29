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夏日熱辣辣 「蟲蟲雪糕」奶油味豐富

2019-07-29 09:34香港01 記者凌俊賢／報導

昆蟲雪糕有朱古力、花生醬及聖誕風味香料三種味道，外表與普通雪糕看起來無異。圖擷自...
昆蟲雪糕有朱古力、花生醬及聖誕風味香料三種味道，外表與普通雪糕看起來無異。圖擷自Gourmet Grubb官網
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夏日熱辣辣下曬太陽，若有一杯雪糕入口的確是一種享受。不過如果雪糕是由昆蟲製成，你又會否試試？

南非城市開普敦（Cape Town）一間公司Gourmet Grubb以熱帶昆蟲幼蟲，混合乳製品替代品，製成雪糕EntoMilk。雪糕有巧克力、花生醬及聖誕風味香料三種味道任君選擇，而且奶油味豐富。

世界各地近年不時湧現食蟲熱潮，有學者更提出以食蟲解決全球糧食問題，到底將食蟲帶入生活是否可行？

目前昆蟲雪糕僅在南非銷售，Gourmet Grubb聯合創辦人貝薩（Leah Bessa）指出，昆蟲雪糕營養成分極高，蛋白質含​​量是乳製品五倍，昆蟲本身亦含有豐富的脂肪及礦物質等，而且不含碳水化合物或糖。

公司預料，2023年全球食用昆蟲市場將達12億美元，他們除了推出昆蟲雪糕外，更研究不同的昆蟲菜餚，尋求不同可能性。

貝薩的講法不無道理，聯合國糧食及農業組織（FAO）2013年發表的《可食昆蟲》報告警告，指飼養家畜是全球暖化等問題的主要元兇之一。如果更多人類能將昆蟲納入飲食，就可以減少世界飢餓、糧食短缺及糧食不安全的問題。亞太經濟合作組織（APEC）數據亦預料，全球人口到2050年將達97億，但人均農業用地則會由2012年的0.22公頃減少到0.18公頃，這意味我們的糧食可能不足夠。

不少研究都指出，昆蟲無論在營養價值及成本方面均較傳統肉類優勝。昆蟲不但含有三成至七成蛋白質，亦是脂肪酸、維他命及鐵、鋅等礦物質的良好來源。與飼養其他牲畜相比，飼養昆蟲需要較少的水、飼料及空間，亦產生更少的溫室氣體。食蟲有好處，但問題是消費者能否跨越心理障礙。

Gourmet Grubb以熱帶昆蟲幼蟲混合乳製品替代品製成昆蟲雪糕。圖擷自Go...
Gourmet Grubb以熱帶昆蟲幼蟲混合乳製品替代品製成昆蟲雪糕。圖擷自Gourmet Grubb臉書
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延伸閱讀：

意大利研究指食昆蟲可防癌　抗氧化能力高鮮橙汁5倍

牛已成溫室氣體第三大排放者　僅次中美　瑞士研新飼料減放毒屁

文章授權轉載自《香港01》

南非

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