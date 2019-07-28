全球最大鋼琴！高三層樓弦線長近5米 刷新世界紀錄

2019-07-28 20:44 香港01 記者梁凱怡／報導



德國製琴師克拉芬斯（David Klavins）建造的鋼琴鋼架高6米，要演奏鋼琴就必須要先爬上三層樓高的陽台。 法新社 分享 facebook 拉脫維亞文茨皮爾斯（Ventspils）的演奏廳7月26日為一座與眾不同鋼琴揭幕。德國製琴師克拉芬斯（David Klavins）建造的鋼琴鋼架高6米，要演奏鋼琴就必須要先爬上三層樓高的陽台。雖然《健力士世界紀錄年鑑》（Guinness Book of World Records）仍未量度鋼琴的實際高度，但相信將會打破紀錄，成為世界最大的鋼琴。

著名製琴師克拉芬斯早在1987年已建造世界最大鋼琴370型號。新作470i直立式演奏大鋼琴標準型號有弦線長4.7米，安置在文茨皮爾斯演奏廳的特製鋼琴體積更加廳大，海軍藍的鋼架高六米，部份弦線長達近5米，發出的聲響鏗鏘有力。鋼琴沒有木製外殼，聽眾能夠看到細長、鋼製的琴弦跳動，讓音樂愛好者「聽到所有聲音細微差別」。

克拉芬斯指，鋼琴最適合用來彈奏情感豐富的作品，例如如果用這部鋼琴演奏拉赫曼尼諾夫（Sergei Rachmaninoff）、斯克里亞賓（Alexander Scriabin）和貝多芬（Ludwig van Beethoven）的奏鳴曲，效果將截然不同。他又指，鋼琴大小和弦線長度不只是為了打破紀錄，而是為所有表演者和聽眾營造最佳想像得到的聲音。

鋼琴周五首次展露在公眾眼前，世界各地的作曲家和演奏家亦對這座鋼琴深感興趣。演奏廳創意總監馬貢（Miks Magone）指，加拿大鋼琴家梅爾尼克（Lubomyr Melnyk）下周將成為首位彈奏鋼琴的人，而另外一名德國鋼琴家亦會用來演奏賴克（Steve Reich）的作品《六部鋼琴》（Six Pianos）。 德國製琴師克拉芬斯（David Klavins）建造的鋼琴鋼架高6米，要演奏鋼琴就必須要先爬上三層樓高的陽台。 法新社 分享 facebook 德國製琴師克拉芬斯（David Klavins）建造的鋼琴鋼架高6米，要演奏鋼琴就必須要先爬上三層樓高的陽台。 法新社 分享 facebook

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