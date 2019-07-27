甜美女星年少靠賣「原味內褲」維生 悲慘際遇驚嚇來賓

2019-07-27 17:39 聯合新聞網 綜合報導



女子偶像團體ZOC成員之一的女星「戦慄かな」，爆料自己童年的悲慘際遇，小時候為了養活妹妹與自己，誤入了竊盜集團，甚至還賣「原味內褲」賺錢，驚嚇了在場來賓。 圖／取自IG 分享 facebook 女子偶像團體ZOC成員之一的女星「戦慄かな」，有著甜美臉孔，D罩杯的魔鬼身材，為「童顏巨乳」代表，但日前她上節目時，爆料自己童年的悲慘際遇，小時候為了養活妹妹與自己，誤入了竊盜集團，甚至還賣「原味內褲」賺錢，驚嚇了在場來賓。

戦慄かなの出生於1998年9月8日，目前20歲，為女子偶像團體ZOC成員之一，她在節目上爆料自己小時候爸媽就離婚，從小就有著悲慘童年，當時媽媽根本沒有想好好照顧她與妹妹，曾經一個禮拜只讓她和妹妹喝自來水，而且無法每天刷牙洗澡，因為這樣，在學校受到霸凌，有同學用雕刻刀刺傷她膝蓋，她痛到從三樓教室窗跳下去，所幸最後只有骨折。

為了養妹妹和自己，當時未成年僅16歲的她還加入了以高中女生為主的「女子高中生陪散步」團體，只要陪成年男子散步就有錢拿，後來甚至賣起「原味內褲」，靠著這個，每天賺了大約10萬日圓(約新台幣2.9萬)，一個月可以賺進近百萬元日圓。

但因為太專心兼職工作幾乎沒有回家，後來戦慄かな被媽媽送到少年學校，她開始認為「不能再這樣生活下去」，於是她開始奮發讀書，考取高中、繼續升上大學，到現在她成立了一個非營利組織，在當偶像的同時，希望也能支持兒童養育及幫助那些受到虐待的兒童。